Javier Cercas: «Hemos aceptado que la clase política nos divida»

La crisis política en Cataluña, la polarización de la sociedad española, similitudes entre las crisis de 1929 y 2008 que dieron lugar a extremismos. Javier Cercas empezó diciendo que un escritor, igual que un torero, no puede ser cobarde. Por eso, aunque su dedicación principal es novelar la ficción, ayer en Badajoz no esquivó ni uno solo de los temas de actualidad que le plantearon sus contertulios.

Se sentaron con él en el Teatro López de Ayala el director general de HOY, Álvaro Rodríguez Guitart, y la directora del diario, Mar Domínguez, durante un acto dentro de la conmemoración del 90 aniversario del nacimiento de HOY.

Intelectual y escritor de éxito, Cercas reniega de ser llamado periodista, aunque entrevistó a Enmanuel Macron, presidente de la República francesa, encuentro que él definió ayer como una «charla» con alguien que había leído sus libros. Sus análisis de la realidad los comparte como columnista y ayer en Badajoz razonó por qué considera que lo que se conoce como problema catalán es una estafa.

Javier Cercas, que nació en Ibahernando (Cáceres) pero desde niño reside en Gerona, dice a menudo que es «un catalán que no sabe dejar de ser extremeño». Le preguntaron sobre cómo combatir los populismos y las falsas noticias, así como qué espera del día en que se desclasifiquen los secretos oficiales sobre el 23 de febrero de 1981, ya que Cercas tiene publicado 'Anatomía de un instante' sobre el golpe de Estado. «Si se conocieran esos secretos, no cambiaría nada porque precisamente el gran secreto del golpe es que no hay ningún secreto. De ese día sabemos más que de ningún otro día de la historia de España». Según Cercas, el 23-F está rodeado de mitología «y uno de los bulos es que lo organizó el rey». Cuando le preguntan por este episodio en otros países, Cercas responde que «es el punto exacto donde convergen todos nuestros temores del siglo XX. Es nuestro asesinato de Kennedy».

Y de una fecha la conversación saltó a otra, la del 1 de octubre de 2017, cuando se intentó proclamar sin éxito una república catalana. Cercas, que no rehuye este tema, matizó que habría que remontarse unos días antes, al 6 y 7 de octubre en el parlamento. Esos días una comunidad autónoma se rebeló contra el Estado, deroga un estatuto y se coloca al borde del enfrentamiento civil. El 1 de octubre no fue más que un intento de legitimar lo del 6 y 7 de septiembre».

En este punto, el invitado de HOY teorizó sobre el significado de relato, palabra muy de moda y que Cercas reconoció que el secesionismo ha conquistado, pero que calificó como «una trola que el poder intenta imponer a los ciudadanos, una verdad convenientemente maquillada», definió.

De manera más general, el autor de 'Soldados de Salamina' y la trilogía de la 'Tierra Alta', aseveró que el secesionismo no es un problema exclusivo de España. «En realidad se trata de un conflicto entre los catalanes antes que nada, aunque también sea un problema de España y de Europa».

El Capitolio, Cataluña y el 23-F

Javier Cercas comparó el asalto al capitolio de Estados Unidos con el referéndum catalán fallido y el 23-F. Lo hizo en un tono muy didáctico. «El asalto al Congreso (el 23-F) de España y al Capitolio se parecen, pero solo en la superficie porque en realidad son opuestos. El asalto al Capitolio se parece más a lo de Cataluña. Tejero no quería la democracia y en el Capitolio iban a salvar la democracia, pues esto último fue lo que ocurrió en Cataluña, que pensaban que iban a salvar la democracia», explicó Cercas anoche en Badajoz.

Para él, las crisis económicas de 1929 y de 2008 son equiparables. Tras el crack de la Bolsa de 1929 aparecieron los fascismos y el comunismo. «2008 no provoca el retorno del fascismo, pero genera un movimiento contrario a la democracia, el nacionalpopulismo cuya primera manifestación en España es la crisis catalana». En este contexto, el escritor dijo tener clarísimo que Vladimir Putin intervino en Cataluña porque le interesa desestabilizar Europa.

En este punto de la conversación es cuando se abordó la utilidad de las mentiras para generar estados de opinión.

¿La política en España es fugaz, solo es tactismo?, le planteó la directora de HOY. «Soy pesimista –respondió el invitado– porque en España hemos aceptado la mentira y el cinismo. Hemos aceptado que la clase política nos divida. Nuestra clase política está jugando a eso y no podemos permitirlo porque eso nos va a llevar a la catástrofe».

Decía ayer Cercas que entre el PP y el PSOE apenas hay diferencia. «Es muchísimo menor de la que ellos dicen», y añadió «la política y la ética siempre se han llevado mal, pero tiene que haber un mínimo, pero parece que las verdades han dejado de importar».

Brexit «inimaginable»

En su opinión, el Brexit, que calificó como el fin del imperio británico, era «inimaginable», sin embargo las mentiras vertidas lo hicieron posible. «Los políticos han visto que las mentiras funcionan y lo de Cataluña es una inundación masiva de mentiras. Y si alguien se queja dicen que lo hacen todos. Como aceptemos esto, estamos perdidos», advirtió al auditorio volviendo al tema de conversación inicial, cuando el director general de HOY empezó planteándole cómo se combaten los populismos y las noticias falsas.

Entonces Cercas resumió su respuesta con una palabra, «la verdad» antes de citar el evangelio y decir «las mentiras os harán esclavos». ¿Existe la objetividad?, repreguntó Álvaro Rodríguez Guitart. «Es una aspiración indispensable para el periodista, no para el novelista (...) «Pero la ficción pura no existe, siempre está preñada de realidad. En la Ilíada y la Odisea no sabemos qué era verdad y qué era mentira. Esto lo ha hecho siempre la literatura y por eso tiene interés. Pero en el periodismo no se puede hacer», contestó.

Se habló de literatura

Javier Cercas fue en 2002 fue Extremeño de HOY y tres años después Medalla de Extremadura. Su novela más conocida es 'Soldados de Salamina' (2001) y su obra más reciente publicada es la trilogía editada por Tusquets e integrada por 'Terra Alta' (2019), 'Independencia' (2021) y 'El castillo de Barbazul' (2022). A menudo escribe en El País, pero él no se considera periodista sino «escritor de periódicos'', por eso citó a Azorín, Ortega y Gasset o Josep Pla, todos articulistas con cuya tradición se identifica.

La literatura también tuvo un hueco en el acto celebrado ayer, en el que abundó en algunos pormenores y personajes de su trilogía, sobre la cual reveló que inicialmente era una tetralogía, por lo que no descarta que haya un próximo libro. «Hay unas doscientas páginas escritas del cuarto, pero no lo voy a publicar ahora». Terra Alta, el primero de la trilogía actual, es una novela del género policíaco escrita por Javier Cercas, publicada por la Editorial Planeta y ganadora de la 68 edición del Premio Planeta.

La siguiente, 'Independencia', es un retrato de las vinculaciones entre el poder económico y la política, entre el pasado y el presente de Cataluña. La tercera obra 'El Castillo de Barbazul' es una historia de venganza en la que se resalta el dilema de tomarse la justicia por su mano, y el todo vale cuando te tocan lo más preciado. Según afirman algunos críticos, este es el proyecto literario del escritor Javier Cercas, que anoche en Badajoz recibió numerosas felicitaciones de sus lectores tras el acto organizado por HOY. Al acto acudieron, entre otras autoridades, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, y el presidente de la Fempex, Manuel González, así como el expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra.