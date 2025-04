Por mí, en Nochebuena cenaba huevos fritos con patatas... Por mí, me iba a un hotel perdido que conozco en Madeira y me olvidaba de ... que es Navidad...». Pero ni huevos ni Madeira. Aquí mandan las suegras y las madres y a quien se queja, lo señalan: «Tú lo que estás es tonto». Así que dejen a un lado sus sueños imposibles y resígnense: cenarán langostinos rodeados de cuñados.

Escribir sobre la angustia navideña y hacer chistes de cuñados no es un invento moderno. En 'Lo que hemos comido', Josep Pla resumía tantas columnas navideñas que se escriben estos días. Para él, lo mejor sería que «en Navidad, cada oveja en su corral», porque, «tras el sentimentalismo navideño, los parientes seguirán reñidos el resto del el año».

Mi suegra y mi madre razonan que «el langostino es como el turrón de Alicante: si no está en la mesa, entonces no es Navidad». Cuando apunto que se trata de un plato sin tradición que se puso de moda a mediados de los 70, ellas vuelven a señalarme: «Tú lo que estás es tonto». Así que comeremos langostinos de Burgos mirando de reojo al cuñado listillo que, mientras pelamos nuestros crustáceos, se zampa tan ricamente lonchas de jamón ibérico, tostas con foie y rebanadas untadas con torta del Casar. Podríamos comérnoslos sin pelar y así abreviábamos. Lo hacen los americanos, los escandinavos y los centroeuropeos, pero no lo veo.

A falta de huevos fritos con patatas, me salva el sopicaldino de mi suegra, una especie de consomé a lo bestia. Un chute de sopicaldino tras los langostinos y adiós a la astenia y a la angustia. Le digo a mi suegra que su sopicaldino es el Red Bull de la Navidad y ella me vuelve a señalar. «Tú lo que estás es tonto».