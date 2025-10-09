Israel intercepta otra flotilla con una extremeña a bordo Se trata de Jimena González, natural de Cáceres y diputada de Más Madrid que viajaba en un barco velero con ayuda humanitaria con destino a Gaza

Álvaro Rubio Cáceres Jueves, 9 de octubre 2025, 10:22

El Ejército de Israel ha interceptado en aguas internacionales otra flotilla que intentaba abrir un corredor humanitario en Gaza y en la que iba a bordo la extremeña Jimena González, nacida en Cáceres y diputada de Más Madrid. Pertenecía a la tripulación que iba en la misión 'Thousand Madleens'.

La embarcación formaba parte de la denominada flotiilla de la libertad que Israel ha asaltado este miércoles. La componen nueve barcos y en ellos iban ocho españoles cuando ha sido interceptada a unos 200 kilómetros de la costa gazatí.

González ya había informado a través de sus redes sociales que la llegada a las aguas cercanas a la Franja era «inminente». Desde la formación política Más Mádrid han informado que ya no tienen posibilidad de comunicación directa con Jimena, que están en contacto con su equipo legal, su familia y el Ministerio de Exteriores.

Indican que Jimena viajaba en esta flotilla con intención de romper el bloqueo de Israel sobre la Franja de Gaza, con un cargamento de leche de fórmula. «Como ella misma manifestó, mientras Israel mantenga un bloqueo ilegal sobre Gaza y siga masacrando a la población palestina, no pararán de llegar flotillas, señalando que los gobiernos no están siendo capaces de detener el genocidio», se puede leer en las redes sociales de esta cacereña que comenzó la expedición a finales de septiembre.

De Cáceres a Madrid y a Gaza

Jimena nació en 1987 en Cáceres y ha vivido en el barrio del Espíritu Santo hasta que se fue a estudiar Filología Románica a Madrid. Antes pasó por el colegio Paideuterion, donde sus padres eran profesores.

Sin embargo, hace tiempo que su día a día está centrado en la capital madrileña, donde es diputada de Más Madrid en la Asamblea.

Precisamente, en el pleno de la Asamblea de Madrid celebrado el pasado 18 de septiembre, fue donde anunció que partiría en la próxima flotilla a Gaza y subrayó que lo hace «como mujer, feminista y persona trans».

Jimena ha sido la primera política transexual en España a la que la ley ha reconocido el derecho a estar en una lista electoral con el nombre con el que se identifica.

Fue técnica de proyectos hasta que dio el salto a la política y cuando regresa a Extremadura lo hace a Villamiel, una localidad de la Sierra de Gata en la que viven sus padres.

En la tarde de este jueves, defensores del pueblo palestino han convocado una concentración frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz en apoyo al pueblo palestino, para exigir el cumplimiento del derecho internacional, el libre paso a Gaza y la libertad para los activistas.

Hay que recordar que ya han regresado los españoles que fueron detenidos por Israel cuando viajaban en la la Global Sumud Flotilla en la que también viajaba otro extremeño, José Lis Ybot, más conocido como Kurdo. En su caso fue retenido el pasado 1 de octubre y tras pasar cinco días en la prisión de máxima seguridad de Ketziot, en el desierto del Néguev, a 200 kilómetros al sur de Tel Aviv, fue puesto en libertad el 6 de octubre.

En su caso, no era la primera vez que intenta llegar a Gaza con fines humanitarios. En junio ya viajó con el Movimiento Global hacia Gaza, pero fue detenido en el aeropuerto de El Cairo (Egipto) y luego deportado tras pasar varias horas en un calabozo.