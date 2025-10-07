HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Grupo de personas acampadas en la avenida de Huelva en apoyo al pueblo palestino. Ángel Márquez

Acampados por Gaza en Badajoz: «Lo hacemos por humanidad, por los palestinos masacrados»

Un grupo de personas se concentra desde el viernes en Badajoz para mostrar su apoyo al pueblo palestino, haciendo turnos para pernoctar al raso

Ángela Murillo

Martes, 7 de octubre 2025, 13:48

Jesús de Aguirre, Paula Yunis, Mamen Maldonado, Cristina Leal y Ana Arias forman parte del grupo personas que acampan en la avenida de Huelva de ... Badajoz en apoyo al pueblo palestino. Cada noche, cinco o seis de ellos permanecen allí, y duermen al raso. La más joven de esta concentración que recuerda al 15-M es una estudiante de 18 años. Tampoco faltan las personas mayores. Son sanitarios, profesores, jubilados, artistas o desempleados.  Han desplegado colchones y sillas de camping para dejar claro su compromiso con el pueblo palestino y contra «la barbarie del genocidio» en Gaza. Por ello piden a la sociedad pacense sumarse a su protesta. «Que no tengan miedo al juicio de los demás».

