Acampados por Gaza en Badajoz: «Lo hacemos por humanidad, por los palestinos masacrados»

Jesús de Aguirre, Paula Yunis, Mamen Maldonado, Cristina Leal y Ana Arias forman parte del grupo personas que acampan en la avenida de Huelva de ... Badajoz en apoyo al pueblo palestino. Cada noche, cinco o seis de ellos permanecen allí, y duermen al raso. La más joven de esta concentración que recuerda al 15-M es una estudiante de 18 años. Tampoco faltan las personas mayores. Son sanitarios, profesores, jubilados, artistas o desempleados. Han desplegado colchones y sillas de camping para dejar claro su compromiso con el pueblo palestino y contra «la barbarie del genocidio» en Gaza. Por ello piden a la sociedad pacense sumarse a su protesta. «Que no tengan miedo al juicio de los demás».

Tienen planilla para organizarse y siempre hay gente concentrada frente a la Delegación del Gobierno. «No faltan los churros, los dulces o el café». Sacan tiempo de sus obligaciones laborales y familiares para apoyar la causa. Un movimiento que en la capital pacense se inició el «fatídico» 7 de octubre de 2023 -fecha de los atentados terroristas de Hamás-. Entonces nació la plataforma Badajoz con Palestina, y a la que se han sumado otros colectivos, «además de personas que simplemente quieren acercarse», explica Paula Yunis, nieta de un libanés y bisabuelo palestino, que en su nombre lleva la denominación de una ciudad gazatí «arrasada». Mientras la activista habla con este diario, varios viandantes le muestran su apoyo y agradecen su implicación a los presentes.

Con estas muestras de apoyo, el grupo de acampados hace un llamamiento a la sociedad civil extremeña para no «ser cómplices de la guerra que está masacrando» la Franja de Gaza. «Estamos siempre con el pueblo palestino, con el sufrimiento de las personas inocentes. Independientemente de todo lo que quieran llamar política, nosotros defendemos la humanidad. No se trata de política. Se trata de seres humanos que están muriendo y están siendo masacrados», replica Yunis. Junto a ella está Mamen Maldonado, que cuenta el origen de esta concentración en la avenida de Huelva. «Comenzó el viernes, tras la protesta en la plaza de España para pedir la liberación de los miembros de la Flotilla» interceptados por Israel, y también siguiendo los pasos que se estaban dando en La Vera. Aunque casi todos los españoles detenidos por Israel tras el asalto a las embarcaciones ya han regresado a España, entre ellos el extremeño 'Kurdo', José Luis Ybot, por ahora no piensan en levantar la acampada de la avenida de Huelva.

Se suceden las conversaciones mientras perciben muestras de solidaridad y sensibilidad de la población con la causa palestina, y Mamen afirma convencida que «predominan los agradecimientos». «Nos dan las gracias por estar aquí. Los jóvenes nos preguntan y se interesan, mientras muchas personas mayores se sientan aquí con nosotras». Obviamente, no faltan los gestos de desdén y quienes no les ven con buenos ojos. «Algunos nos hacen comentarios desagradables desde los coches».

«Experiencia muy enriquecedora»

Jesús de Aguirre explica cómo se organizan. «Se hace de una manera bastante espontánea a través de Whatsapp. Siempre hay personas que se ofrecen a dormir» a la intemperie. «Hay gente que se tiene que ir a trabajar, que duerme y enseguida se va a su puesto de trabajo, y otros que se vienen cuando terminan». Describen en «buen ambiente» que les está uniendo como «una experiencia muy enriquecedora». De momento no ponen fecha concreta al levantamiento el campamento. «Seguiremos aquí hasta que se libere a todo el mundo, incluso hasta que Palestina sea libre, que es lo que nosotros pretendemos».

«Se trata de tener un corazón solidario y empático. Ya está» Paula Yunis Miembro de la plataforma Badajoz con Palestina

La benjamina de la acampada, Ana Arias, no dudó en acudir al llamamiento cuando vio un mensaje en su móvil. «Eran las dos y media cuando lo leí, y como estoy estudiando online, pensé que también podía quedarme por las noches». Ana hace un llamamiento a toda la gente de su edad. «Que por favor se movilicen y vengan, aunque sea un rato por la tarde, porque entiendo que tengan que estudiar». También invita a los jóvenes a informarse de primera mano y movilizarse de verdad por la causa Palestina, a no tener miedo. A su juicio, a su generación le falta mucha información. «Somos el futuro y tenemos que estar pendiente de lo que pasa en el mundo. Están ocurriendo cosas horribles». «Se trata de tener un corazón solidario y empático. Ya está», concluye Paula.