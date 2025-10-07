HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 7 de octubre, en Extremadura?
Kurdo, con el brazo levantado y la camiseta con el número 153, a su llegada a Madrid. Dani Gago

El extremeño de la flotilla de Gaza tras ser liberado: «Hemos estado hacinados en celdas»

José Luis Ybot ha llegado al aeropuerto de Madrid con una camiseta con el número 153, en alusión a la identificación con la que ha estado encarcelado; Kurdo, como es conocido, cuenta a HOY cómo han sido los días en una prisión israelí de máxima seguridad

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Martes, 7 de octubre 2025, 20:37

Comenta

Entre gritos de 'viva la lucha del pueblo palestino' y 'Gaza no está sola', el segundo grupo de integrantes de la Global Sumud Flotilla ... que fue capturada en aguas internacionales por el Ejército de Israel llegaba al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en la noche del 6 de octubre. Son 27 personas y entre ellas está el extremeño José Luis Ybot González, más conocido como Kurdo.

