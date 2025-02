La inversión estatal en Extremadura crece un 16,8% para el próximo año por el AVE

Para el PP las cifrasno son malas y Ciudadanos pide más

La nueva presidenta del PP extremeño, María Guardiola, reconoce que las cifras de inversiones en la región recogidas en los Presupuestos del Estado no son malas, aunque recalca que «no conviene dar por hecho que todo lo que se ha proyectado se va a acabar convirtiendo en realidad». Además de reclamar que se ejecuten esos fondos, echa en falta más dinero para autovías. En cualquier caso, considera que las cuentas estatales de 2023 no van a servir para aliviar la situación real que viven miles de extremeños porque no recogen una bajada de impuestos.

Por su parte, el coordinador de Ciudadanos, David Salazar, señala que no está muy conforme con los Presupuestos del Estado porque cree que la región «necesita más» al estar muy lejos de las demás comunidades autónomas. A su juicio, hace falta «que lleguen infraestructuras, un plan de verdad para industrializar Extremadura» y que de esa forma «nos podamos equiparar al resto de España».