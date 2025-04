Los interinos vuelven a pedir protección: «El efecto llamada nos puede dejar en el paro»

Docentes interinos de Extremadura han vuelto a pedir esta mañana a la Consejería de Educación, esta vez con una protesta con silbatos, pancartas y ... cacerolas ante su sede en Mérida, que les proteja en la oposición que comenzará en la región el próximo 22 de junio «ante el brutal efecto llamada que se ha producido». Reclaman competir en las mismas condiciones en las que lo harán los interinos de la Administración General de la Junta, de tal modo que los que están en una lista ordinaria que les garantiza un contrato laboral para el próximo curso, no pierdan su posición después de este proceso selectivo extraordinario.

No será así si no se modifica la convocatoria de las oposiciones docentes, que establecen la creación de una nueva lista con aquellos que no logren plaza en propiedad y que sustituiría a la que está en vigor, algo que los interinos que trabajan en Extremadura consideran que es injusto. La Consejería de Educación, sin embargo, ha rechazado hasta el momento modificar la convocatoria, al entender que «cambiar las reglas de juego a mitad del partido generaría inseguridad» para los más de 15.000 aspirantes que participarán en la oposición.

«Pero nosotros no perdemos la esperanza y confiamos en que la consejería cambie su postura», afirma Jesús de la Piedad, portavoz de los interinos que han participado en la protesta. «No perdemos la esperanza, porque nuestra reivindicación es justa», insiste.

Así lo han explicado de hecho en el manifiesto leído en Mérida. «El próximo 22 de junio comenzaremos unas oposiciones de estabilización que nos desestabilizan a muchos docentes interinos que prestamos servicio en Extremadura». Recuerdan que ellos aprobaron la oposición «con un sistema mucho más difícil que el de este año: superamos un práctico, tuvimos que aprobar sí o sí la parte teórica y, con cuatro bolas de opciones, tuvimos que presentar una programación y preparar 15 unidades didácticas».

En el proceso extraordinario las exigencias son menores. «No hay que hacer parte práctica, no habrá que aprobar el examen teórico porque hará media con la segunda parte, no hay que presentar programación y sólo hay que preparar una unidad didáctica». Y, sin embargo, «las personas que aprueben este año formarán parte de la misma lista ordinaria que nosotros, ¿consideran esto justo?, ¿es justo que dos alumnos tengan la misma nota cuando uno ha aprobado dos exámenes y otro sólo ha entregado un trabajo?».

Los interinos docentes creen que no lo es y, por eso, reclaman para ellos las condiciones de la Administración General de la Junta. Un proceso selectivo, en este caso, al que están llamados más de 24.000 aspirantes «que se examinarán tranquilos, porque saben que pase lo que pase no empeorarán su puesto en las listas porque en su convocatoria pone claramente que las listas ordinarias actuales tendrán prioridad sobre las que se generen en el proceso de estabilización. Y eso que su examen es el mismo de todos los años».

Los interinos docentes de Extremadura insisten en que su petición es justa si se tienen en cuenta, además, «las condiciones que tienen los de Aragón, Andalucía, Murcia o Canarias, donde prima el tiempo de servicio prestado en su administración, ya sea esa persona de Bollullos Par del Condado o de Villasbuenas de Gata».

«Necesitamos que la Consejería de Educación nos ayude», resume Jesús de la Piedad. «Porque hay especialidades que no se han convocado en otras comunidades y aquí sí ante la dejadez de la administración por no pactarlas y esto ha producido un brutal efecto llamada que puede dejar a muchas familias en el paro a partir de septiembre». Por eso vuelven a pedir protección. «En manos de la Junta está evitarlo. Si no actúa, será cómplice. Y no se trata de cambiar las reglas en mitad del juego, ya que otros años por estas fechas ni se había cerrado el plazo de inscripción, por lo que estamos a tiempo».

Si Educación no actúa, los interinos siguen estudiando impugnar parcialmente la convocatoria en lo concerniente a las listas: «No se pueden generar listas ordinarias de un proceso extraordinario que es también menos exigente», concluyen.