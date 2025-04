Los interinos docentes estudian impugnar la oposición de junio

Los interinos docentes de Extremadura que están disconformes con la oposición de junio estudian impugnar parcialmente la convocatoria en base al ordenamiento de las listas. « ... Estamos estudiando llevar el asunto a los tribunales e impugnar la convocatoria porque es injusto que de un proceso selectivo extraordinario salgan unas listas ordinarias», adelanta Claudio Ruiz, docente interino de la especialidad de Geografía e Historia.

Impugnar la convocatoria lanzada en diciembre de 2022 es la decisión que están analizando tras no obtener respuesta a sus demandas por parte de la Consejería de Educación. Tampoco en la reunión que este lunes han mantenido él y su compañero Jorge Sánchez, en representación del colectivo, con la secretaria general de Educación, Pilar Pérez, y otros dos responsables del departamento que dirige Mercedes Vaquera.

«Agradecemos la reunión que hemos celebrado y a la que nos convocaron el pasado viernes, tras la sectorial de Educación y después de que Pilar Pérez dijera que no se iba a modificar la convocatoria», detalla Ruiz.

Una posición, no obstante, que la consejería no ha modificado y que la secretaria general les ha vuelto a repetir esta mañana a los representantes de los interinos. «Nos ha insistido, como ya dijo, que no se puede modificar la convocatoria porque no es posible cambiar las reglas de juego a mitad del partido«.

Pero los interinos no respaldan esta postura. «La convocatoria ya se ha modificado una vez, para recoger el examen práctico para las especialidades de Formación Profesional, y mantenemos que es posible cambiarla otra vez». Especialmente, defienden, «cuando las convocatorias de oposiciones docentes solían salir entre marzo y abril, en las fechas en las que estamos, así que hay tiempo suficiente para hacerlo».

Recuerdan, además, que lo que reclaman «es justo lo que se va a hacer en el proceso de estabilización en la Administración General de la Junta y lo que pedimos, por eso, es que se replique en el ámbito educativo». Porque en este sector el proceso extraordinario generará listas extraordinarias que no suplirán a las ordinarias. «Porque es lo justo, porque no se pueden generar listas ordinarias de un proceso extraordinario que es también menos exigente».

Por eso estudian impugnar parcialmente la oposición que arranca el próximo 22 de junio, y en la que están inscritos más de 15.000 docentes, y mantendrán la protesta que han convocado para el 1 de abril, a las 11.30 horas, ante la sede de la Consejería de Educación en Mérida. «Esperamos que todos los docentes, interinos o no, seamos uno ese día; lo que pedimos va en favor de todos».