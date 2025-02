El interino que lleve 15 años en la Junta tendrá asegurada su plaza en el proceso de estabilización SGTEx , CC OO y UGT firman el acuerdo con la Administración regional mientras que CSIF no lo apoya

Jueves, 30 de junio 2022 | Actualizado 01/07/2022 20:27h.

El proceso de estabilización de empleo público en Administración general de la Junta define su letra pequeña. Se sabían las plazas en general (3.193) entre laborales y funcionarios que se pueden acoger a esta proceso para hacer fijos a interinos y ayer se definió el reparto de puntos por antigüedad y méritos académicos. De esta forma, los que participen en el concurso saben que con 15 años de trabajo en el mismo puesto tendrán prácticamente su puesto asegurado.

La ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público pretende poner fin a los excesos de temporalidad en el futuro, pero también regular la situación de miles de interinos.

Con ese fin, las plazas dotadas presupuestariamente y ocupadas de forma ininterrumpida durante más de tres años antes del 31 de diciembre de 2020 salen a concurso-oposición, y las que cumplen esos requisitos antes del 1 de enero de 2016 son por concurso de méritos.

La mesa de la función pública celebrada ayer, con el apoyo de CC OO, UGT y SGTEx y el rechazo de CSIF, ha fijado dentro del concurso de méritos que la máxima puntuación, los 16 puntos establecidos sobre un total de 20, la conseguirán los que lleven trabajando 15 años en la Junta. Con esa antigüedad, su plaza, hasta ahora ocupada de forma provisional, será suya. Estamos hablando para trabajadores de la Junta que están desarrollando su labor antes de 2016.

Esos 16 puntos se suman a raíz de 0,089 puntos por mes trabajado en la Administración regional y en ese mismo puesto de trabajo de manera ininterrumpida. Si no fuera así, por tener menos años de antigüedad y en otro puesto o categoría aunque fuera de la Junta, o en el caso de optar a la plaza tras trabajar en otra administración, la valoración de puntos será menor en el concurso de méritos.

Méritos académicos

Si no se pueden alcanzar esa máxima puntuación, el máximo de puntos a obtener será de 3,2 por haber estado en otro puesto y de 1,6 por haber sido empleado público en otra administración que no sea la Junta. Por eso se puede deducir que el interino con 15 años en el mismo puesto tiene su plaza asegurada al final del proceso de estabilización en Administración general.

A esos 16 puntos máximos sobre un total de 20 que se pueden alcanzar por méritos profesionales hay que sumarle otros 4 como máximo que se pueden lograr por méritos académicos, entre los que aparecen haber estado en listas de espera o haber aprobado oposiciones sin lograr plaza fija. Todo esto solo exclusivamente a través del sistema de méritos.

La fórmula para la estabilización de empleo público a través de concurso-oposición vincula a a 447 plazas de ese total de 3.193. En este caso, en la fase de méritos la máxima puntuación será para el trabajador que tenga una antigüedad de 8 años de servicios. En el proceso de concurso-oposición, el 60% de la puntuación total (20 puntos) se destina a la fase de oposición y el 40% a los méritos profesionales.

«La mesa sectorial ha trabajado para que los criterios sean lo más objetivos posibles, de forma que los tribunales trabajen con la mayor seguridad jurídica posible y en los plazos establecidos», dijo Carmen Vicente, directora general de Función Pública.

Destacó la importancia del acuerdo tras meses de negociación e incidió en que el consenso general «blinda los procesos y agiliza las convocatorias» de las 3.193 plazas incluidas en la oferta de empleo, con gran variedad de categorías y especialidades.

Reacciones

La responsable de Función Pública agradeció el trabajo de las cuatro centrales sindicales y se mostró sorprendida porque CSIF no haya firmado el acuerdo, «ya que han participado en su proceso de elaboración». Sospecha que sigue «directrices nacionales».

Miguel Díaz, de CSIF, señaló a HOY que no lo suscriben porque viene de un texto aprobado por el Gobierno sin negociación, considera que existen algunos puntos de «dudosa legalidad» y porque, admite, no tiene claro qué antigüedad debe fijarse en el proceso de estabilización. «Si pones muchos años los que llevan menos no lo ven bien; si pones pocos, los que llevan más están en contra», finaliza Díaz.

Ángeles Rodríguez, de UGT, valora que el pacto atiende a todas las sensibilidades de los interinos a la vez que no cercena las posibilidades de acceder a un empleo público por opositores en próximas convocatorias. Resalta que su sindicato fue el único que reclamó aumentar la oferta de promoción interna en las oposiciones de los años 2022, 2023 y 2024 y se ha aceptado su demanda.

De otro lado, Junta y sindicatos suscribieron una declaración de intenciones (con el sí de CSIF) sobre la promoción interna en los procesos ordinarios de empleo. Implica que las próximas convocatorias públicas sean más masivas para el personal fijo, siempre en función de las plazas disponibles en cada una, explicitó la Junta.