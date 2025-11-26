HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Rara avis: periódicos y revistas en un bar de Cáceres. E. R.
Un país que nunca se acaba

No nos interesa ni el 'Hola'

Los últimos de la fila. Culpamos a los políticos, pero no leemos y no vamos al cine ni a conciertos

J. R. Alonso de la Torre

J. R. Alonso de la Torre

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Los extremeños somos algo incoherentes. Por un lado, somos los españoles más interesados por las exposiciones y los museos; por otro, somos los españoles que ... menos visitamos los museos y las exposiciones. ¿Cómo se entiende esto? Quizás la explicación esté en que cuando respondemos a la encuesta del Ministerio de Cultura sobre hábitos y prácticas culturales, nos ponemos estupendos. ¿Cómo vamos a decir que no nos interesan los museos? Pero a la hora de la verdad, no somos consecuentes con lo que pensamos y nos puede la comodidad. ¿Cómo vamos a salir de casa para visitar un museo pudiendo ir de cañas?

