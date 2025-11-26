No nos interesa ni el 'Hola'

Los extremeños somos algo incoherentes. Por un lado, somos los españoles más interesados por las exposiciones y los museos; por otro, somos los españoles que ... menos visitamos los museos y las exposiciones. ¿Cómo se entiende esto? Quizás la explicación esté en que cuando respondemos a la encuesta del Ministerio de Cultura sobre hábitos y prácticas culturales, nos ponemos estupendos. ¿Cómo vamos a decir que no nos interesan los museos? Pero a la hora de la verdad, no somos consecuentes con lo que pensamos y nos puede la comodidad. ¿Cómo vamos a salir de casa para visitar un museo pudiendo ir de cañas?

Y en el bar, más de lo mismo. Antes leíamos el periódico en la barra o en la mesa. Es más, seguimos pensando que la lectura de prensa es síntoma de cultura y estar bien informados es necesario para progresar, pero los bares con periódicos en la barra se cuentan con los dedos de la mano. En Extremadura, uno de los resultados de la pandemia fue que bares que tenían a disposición del cliente hasta cuatro periódicos ahora no tienen ninguno. Deben de pensar que la lectura contagia y los han eliminado. Y ahí aparece otra contradicción, porque los bares que tienen periódicos cuentan con una clientela fija que los visita en busca de lectura de prensa.

Cada vez que aparece una estadística en la que somos los últimos de la fila de España, los extremeños culpamos a los políticos, a los empresarios, a los rentistas, al clima, a la situación geográfica, al AVE que no llega, a los aviones que pasan de largo, a la incomprensión del resto de España… Culpamos a todo lo que se mueve menos a nosotros mismos. Y digo yo que algo de culpa tendremos si somos los que menos vamos a museos y los que menos interés tenemos por la lectura, hasta el punto de que somos los españoles que más justificamos nuestra aversión a los libros con un sincero: «No me gusta leer». Al menos en esto, somos sinceros, no como con los museos.

En esta antología de postureo cultural incoherente, casi siete de cada diez extremeños proclamamos nuestro amor al cine, alcanzando la media nacional. ¿Pero vamos al cine? Quita, quita, con lo bien que se está en casa. De nuevo los últimos de España: solo tres de cada diez hemos ido al cine una vez el último año. Sigamos con las incoherencias: los extremeños somos los españoles a quienes más nos interesa el circo. ¿Acudimos a ver acrobacias y malabares? Pues no, de nuevo a la cola, al igual que en los índices de asistencia al teatro o la danza.

¿Y la música? Hace unos días ha sido noticia que las entradas para escuchar a Sanguijuelas del Guadiana en Badajoz se agotaron en media hora. Pero debe de ser que solo nos gusta este grupo de moda porque en asistencia a conciertos de música actual somos los últimos junto con Murcia. Y si se trata de música clásica, entonces ya podemos presumir de ser el farolillo rojo en solitario. Habrá quien diga que estas estadísticas las hace el gobierno, que nos tiene manía. Pero es que en las estadísticas privadas, caso de la que se elabora a partir de una encuesta del gremio de editores, también aparecemos como la región española donde menos se lee.

Cada vez que aparezcamos como los últimos de la fila, en vez de buscar culpables fuera, mirémonos en el espejo e intentemos cambiar empezando por nosotros mismos. Pertenecemos a la España pobre que menos se interesa por la cultura. Esa España al sur del Tajo que no lee, no va al teatro ni al museo, no acude a conciertos ni al cine. Si es que no nos interesa ya ni el 'Hola' (también a la cola en lectura de revistas). Y así nos va.