El calor mata a 31 españoles cada día en el primer mes y medio de verano España vive el cuarto comienzo de temporada estival con mayor número de fallecidos por temperaturas extremas de la última década

España ha soportado una primera mitad del verano con temperaturas por encima de la media y está inmersa en plena segunda ola de calor, que como mínimo va mantener los termómetros al rojo y las noches en vela seis días más, hasta el jueves. El resultado es que desde el 21 de junio, fecha de inicio del verano, hasta el jueves 7 de agosto, última jornada con datos oficiales, el calor es el responsable principal de la muerte de 1.510 españoles, según lo certifican las estimaciones de MoMo, el sistema de monitorización de mortalidad diaria del Instituto de Salud Carlos III.

Los datos de estos investigadores señalan que en las primeras 48 jornadas de este verano las altas temperaturas han terminado, de media, con la vida de 31 españoles cada día. Estas abultadas cifras delatan que, hasta este momento, en España vivimos el cuarto verano con más muertes atribuibles al calor extremo de la última década.

Los fallecimientos acumulados en lo que va de verano son 352 más que los registrados en igual período del año pasado y 600 más que los contabilizados en las mismas fechas de 2023, lo que supone un aumento del 30% de muertes por calor respecto a 2024 y un incremento del 66% sobre hace dos años.

No obstante, y pese la evolución negativa, por fortuna esta primera mitad del verano todavía está muy lejos de las cifras catastróficas de fallecidos por altas temperaturas de 2022, el año récord de temperaturas y también de decesos. En los mismos 48 primeros días de estío de hace tres años habían fallecido ya el 7 de agosto 3.040 españoles, casi el doble que este verano, una cifra que al final de la temporada llegó a sumar 4.800 muertes por calor.

El notable aumento de muertes de este año se explica por un tórrido comienzo del verano, con una tempranera primera ola de calor, que se extendió del 28 de junio al 2 de julio, y en la que en solo cinco días murieron 269 personas, unas 54 diarias. Fue el junio más caluroso de la serie histórica, con 3,5 grados de media por encima de lo normal.

El verano continuó con un julio con temperaturas no tan excesivas, pero también más cálido de lo normal, especialmente en sus primeros 10 ó 12 días. La media mensual fue de un grado por encima de lo habitual para esas fechas y con zonas en las que el superávit de temperatura fue de 1,5 grados y hasta 2.

El tercer elemento que explica la subida de decesos es el inicio de agosto con la segunda ola de calor que, de media, elevará la temperatura unos ocho grados, con muchos días de termómetros por encima de 38 grados en el sur y la mitad oeste del país y con picos de 42 y 43 grados.

No obstante, los daños a la salud de la segunda ola aún no se reflejan en la actuales cifras de fallecidos. Los cálculos de MoMo indican que desde el inicio de la ola, el domingo 3, y hasta el jueves pasado, han muerto 125 españoles por las altas temperaturas. Pero es una cifra engañosa porque la tendencia es que los decesos se doblarán o triplicarán en los seis días tórridos que aún restan. Prueba de ello es que el jueves 7, el quinto día de la ola, fallecieron 40 personas, el doble que el martes (tercer día) y el triple que el lunes (segundo).

Un 94% de mayores

El gravísimo riesgo de salud que causa la alta temperatura se concentra en un colectivo claro: los mayores. El 94% de los fallecidos por calor desde el 21 de junio son ciudadanos de más de 65 años y, de hecho, el 64% de estos decesos, dos de cada tres, tenían más de 85 años. Hay mayor proporción de muertes entre mujeres, el 59%, lo que es coherente con su mayor esperanza de vida, y los territorios con un número especialmente alto de fallecidos son Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid, las dos Castillas, y sobre todo Galicia, donde ha habido 212 fallecidos, uno de cada siete de todo el país.

El plan especial contra las altas temperaturas especifica que los grupos de alto riesgo por calor, los que con más intensidad deben atender a las alertas sanitarias, son, además de los mayores de 65 años, los lactantes y menores de cuatro años, las embarazadas y las personas con enfermedades cardiovasculares, respiratorias o crónicas, pero también quienes tienen tratamientos médicos, trastornos mentales, dificultades de comprensión u orientación, y escasa autonomía en la vida cotidiana.