El Ingreso Mínimo Vital llega en agosto a 28.365 hogares de Extremadura

Los beneficiarios han recibido una cuantía media de 438,93 euros por hogar

R. H.

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:03

La nómina del Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en agosto a 28.365 hogares de Extremadura en los que viven 86.200 ... personas, que han recibido una cuantía media de 438,93 euros por hogar y, en conjunto, la nómina de este mes ha ascendido a 13,14 millones de euros.

