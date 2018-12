Un informe de la UEx revela la demanda internacional de cava para rechazar su bloqueo BRÍGIDO La Junta envió ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el estudio como parte de su recurso contra la decisión del Gobierno CELESTINO J. VINAGRE Miércoles, 5 diciembre 2018, 14:10

No solo no hay una devaluación de precios ahora ni hay previsión a corto sino que tampoco ha bajado el consumo de cava ni hay indicios que así vaya a ser. La extraordinaria demanda de consumo de espumoso en países asiáticos, en Rusia y en Estados Unidos avala una estimación que choca de frente contra el decisión del Gobierno de Rajoy el año pasado de limitar la superficie de cava en España para este año. Una medida que ha dañado fundamentalmente a Extremadura, la región que más ha crecido como productora de cava dentro de denominación de origen de este tipo de vino. Por ese motivo, la Junta presentó en verano una demanda contra la medida del Ministerio de Agricultura que entonces dirigía Isabel García Tejerina. Como base fundamental para ganar ese recurso, el Gobierno extremeño ha registrado un informe técnico elaborado por expertos de la Universidad de Extremadura (UEx). Ese informe se registró ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el órgano judicial que debe resolver el pleito planteado por Extremadura contra el bloqueo al crecimiento de superficie autorizada para cava.

«No vamos a permitir que nadie nos ate las piernas en esa carrera. Extremadura es el territorio que más crecimiento ha tenido en los últimos años en el sector del cava debido a la calidad y a la competitividad de nuestro producto y no hay una razón justificada por parte del Ministerio de Agricultura para impedir que contemos con más hectáreas, bien con nuevas plantaciones o replantaciones«, ha indicado la consejera de Medio Ambiente y Rural, Begoña García Bernal. En los últimos 17 años, el cava extremeño viene creciendo a un ritmo medio del 9% al año, una cifra «impresionante a pesar de una dura crisis económica de por medio».

La consejera de Medio Ambiente y Rural, Begoña García Bernal, ha dado una rueda de prensa para dar a conocer el informe de la UEx / BRÍGIDO

El informe de la UEx ha utilizado criterios econométricos actualizados para analizar las posibilidades de crecimiento de la superficie de viñedo en la DO Cava a corto y medio plazo, indica el coordinador del mismo, el profesor Pedro Rivero. Extremadura aporta apenas el 3,8% de la superficie para cava. Almendralejo y el municipio valenciano de Requena son los que más han aumentado las hectáreas de espumoso. La recomendación, aceptada por el Ministerio, por parte del consejo regulador de la DO Cava, controlado por productores e industriales catalanes, «contrasta con los incrementos constantes de superficie de otros competidores internacionales». Así, por ejemplo, la DO italiana Prosecco ha ampliado en 7.541 las hectáreas para este tipo vino en este año «para hacer frente al constante incremento de la demanda de vinos espumosos a nivel internacional, sin que ello esté suponiendo una devaluación del producto sino todo lo contrario», dicen los profesores. En este sentido, ponen como ejemplo clarificador que el precio medio global del espumoso ha subido casi un euro por litro en los últimos años.

El informe de la UEx concluye que hasta 2030 la superficie plantada debe incrementarse hasta alcanzar las 45.000 hectáreas de producción en España, esto es, debe aumentar en 11.900 hectáreas. Esto supondría un incremento medio anual de 915 hectáreas, apenas un 2,4% más al año. Un porcentaje más que ajustado, concluye, a la demanda real prevista y al precio previsto por el espumoso.