Cs estudia la expulsión de sus ediles en Jerez por el pacto con Podemos Carlos Boza, cabeza de lista de Cs en Jerez, el único afiliado de la formación naranja. / HOY Podemos Extremadura no se pronuncia sobre el tripartito aunque hace una semana descartó esa opción CELESTINO J. VINAGRE Viernes, 14 junio 2019, 13:56

El gobierno en de los Caballeros entre , y no recibe la bendición de la dirección regional de Cs. El acuerdo que hará mañana alcalde al único concejal del partido de Pablo Iglesias en Jerez, , «no ha sido autorizado ni validado» desde el comité regional de pactos de Ciudadanos Extremadura, indican fuentes de la formación naranja. Mientras, desde la dirección regional de Podemos Extremadura, que la semana pasada transmitió a través de Irene de Miguel el discurso de que «no habría pacto antinatura» en Jerez entre las tres formaciones que ahora lo han aprobado, no hay manifestación pública sobre el pacto, aunque fuentes del partido morado avalan el acuerdo aduciendo que son PP y Cs quienes votarán a su edil de Podemos y no este a la candidata popular, Francisca Rosa.

Ciudadanos Extremadura aseguró anoche que no tenía constancia del tripartito jerezano que es apoyado por sus dos concejales electos, Carlos Boza e Isabel Álvarez. Esta mañana, el portavoz regional, Cayetano Polo, ha recalcado que la directiva nacional «ha marcado una directriz muy clara sobre pactos con Podemos, los cuales no están autorizados ni se darán junto a las siglas de Cs». Dice el partido liberal que, si finalmente se consuma el acuerdo entre Podemos, PP y Cs, «se estudiará por parte de órganos internos del partido con los procedimientos de los que se dispone. Si se les expulsa o no serán los órganos internos los que lo decidan».

La realidad es que, de un lado, solo el cabeza de lista, Carlos Boza, es afiliado de Ciudadanos en Jerez porque el resto de su candidatura no lo está. Es decir, solo se podría expulsar a Boza, no a Álvarez. Además, el rechazo público de Cs Extremadura no va a variar la postura de sus dos todavía concejales jerezanos para situar a Santana al frente del Consistorio y formar parte del equipo de gobierno local.

Como ha venido informando HOY desde hace dos semanas, en esta localidad cabecera de la comarca Sierra Suroeste, de 9.600 habitantes, gobernaba el PSOE con Virginia Borrallo a la cabeza, que el 26 de mayo mejoró su resultado de 2015 y se quedó a dos votos de la mayoría absoluta. Las negociaciones entre PP, Cs y Podemos fructificaron ayer con el anuncio de tripartito que situará como alcalde jerezano a Juan Carlos Santana, el único concejal que tiene Podemos en Jerez en un pleno de trece ediles. El PP tiene cuatro y sitúa a Francisca Rosa, exalcaldesa entre 2007 y 2011, como primera teniente de alcalde. La segunda será Isabel Álvarez, de Ciudadanos. Es muy posible que el tripartito cuente con un cuarto edil liberado, en este caso, del PP.

Los tres nuevos socios de gobierno, en un comunicado, deslizaron conceptos como «regeneración democrática», «el interés de Jerez de los Caballeros y las pedanías», «los principios democráticos que nos unen», «transparencia», «diálogo», «apertura de la gestión municipal» para justificar el acuerdo. Después de hacerse público el acuerdo que entregará el bastón de mando a Santana, el PSOE jerezano publicó un comunicado para expresar la incredulidad con la que ha asistido a las negociaciones. En esa nota, el PSOE no pierde ocasión para recordar que Santana, «el único concejal que ha logrado Unidas Podemos en Jerez de los Caballeros, a pocos votos de perderlo», será alcalde con 451 votos y que lo hará «con el apoyo de las dos derechas» gracias a un «acuerdo de desgobierno». «Esto da una idea del pavoroso futuro que le espera a nuestra ciudad», vaticinan los socialistas.

El PSOE intentó cerrar primero un acuerdo programático con Podemos. Sin embargo, la formación de Pablo Iglesias rechazó cualquier posibilidad de consenso con el PSOE y anunció desde el primer momento que votarían siempre en contra de la candidatura de Borrallo sin siquiera admitir la opción de la abstención. El pasado domingo, su único concejal, Juan Carlos Santana, adelantó que se presentaría como candidato a alcalde.