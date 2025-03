El incendio de Las Hurdes ha arrasado 3.200 hectáreas y el de Monfragüe, 2.850

3.200 hectáreas en Las Hurdes y 2.850 en Casas de Miravete. Esta es la superficie afectada por los incendios que han castigado a ... Extremadura en los últimos días, según la estimación realizada por los técnicos de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Población y Territorio. Los dos están ya estabilizados, es decir, que no tiene frentes activos. Es el paso previo a que se les declare controlados, una etiqueta que la Junta les colocará cuando tenga la certeza de que su perímetro ya no crecerá por estar rodeado íntegramente por una línea de control.

Una vez estabilizados, el riesgo son las reproducciones. De hecho, haberlas haylas con cierta regularidad, lo que forma parte de la normalidad en la lucha contra los incendios forestales. Las pequeñas columnas de humo que frecuentemente vuelven a verse saliendo del monte son esas reproducciones, que no suponen mayor peligro al estar dentro del perímetro, es decir, rodeadas de tierra quemada.

El tercer incendio que ha mantenido en vilo a la región sigue activo, pero su evolución es positiva y se espera que pronto pueda ser dado por estabilizado. Es el del valle del Jerte, que ha quemado 168 hectáreas en el paraje de la Garganta de los Infiernos. Solo una parte está dentro de la reserva natural, que toma su nombre de su garganta más famosa pero que se extiende mucho más allá de ella.

Sin rastro de fuego en el viaje por la N-110

En concreto, la reserva natural abarca un territorio de 6.927 hectáreas. Si todo el incendio aún vivo hubiera afectado a la reserva, habría quemado el 2,4% de su superficie, pero el porcentaje es inferior porque una parte de lo quemado está fuera de ella. No obstante, hay que tener en cuenta que otros incendios en los últimos años sí han arrasado cientos de hectáreas de la reserva natural, si bien casi todas en las zonas más inaccesibles y por tanto menos transitadas.

En el año 2016, el fuego afectó a 1.094 hectáreas de la zona de Asperones y El Hornillo. Y en 2020, otro incendio declarado en el paraje conocido como cuenca del Puto padre se llevó por delante 4.169 hectáreas, la mayor parte de ellas en la comarca de La Vera (en el término municipal de Jerte resultaron afectadas 292 y en el Tornavacas, 17).

El área quemada incluye un pequeño tramo de la ruta de Carlos V, pero no hay rastro de fuego en el sendero más popular, el de los Pilones

Las 168 hectáreas quemadas ahora en la Garganta de los Infiernos corresponden a una zona de robledal y castañar, y en menor medida matorral. El área arrasada comprende un pequeño tramo de la ruta de Carlos V -la que recuerda el viaje del emperador para instalarse en el monasterio de Yuste-, pero se ha quedado lejos de afectar al paisaje de las dos rutas senderistas más populares de la zona, que son la circular y la que lleva hasta los Pilones.

De hecho, quien vaya hasta esta última zona de baños -conocida por las espectaculares pozas naturales formadas por millones de años de erosión de la piedra- no percibirá huella alguna del incendio, ya que el fuego no ha dejado rastro alguno en las zonas más turísticas. No hay en todo el viaje por la N-110 desde Plasencia hasta Jerte un palmo de terreno negro.