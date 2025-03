«Jerte se ha salvado gracias al impresionante despliegue de medios»

«Si no llega a haber el despliegue de medios que ha habido, el monte estaría ardiendo todavía hoy, lunes». Lo dice María Felisa Buezas ... mientras camina con sus dos bastones de vuelta a Jerte por el sendero que pasa junto al campin Valle del Jerte, donde José Luis Rubio atiende la recepción. En diez minutos, entrega las llaves de sus bungalós a una matrimonio de jubilados de Plasencia (a 40 minutos en coche) y dos adultos con dos menores que vienen desde La Pueblanueva (Toledo, a 190 kilómetros). «El despliegue ha sido excepcional, se han portado fenomenal», dice Rubio, que el sábado se acercó a ofrecerles comida y bebida a los bomberos, «pero ni eso necesitaban, ya se las había proporcionado Cruz Roja. Estaba todo muy controlado».

Es mediodía del lunes, y en el cielo de Jerte ya no hay ni humo ni hidroaviones. Al rato aparecen un par de helicópteros, que van y vienen durante una hora aproximadamente, descargando sus 'bambis' (helibaldes) sobre un incendio que agoniza. Siguen el vuelo de las aeronaves varios grupos de bañistas en la piscina del Nogalón, que ha reabierto. Con el caudal más bajo, eso sí, porque durante casi dos días, esa lámina de agua amansada se reservó para que la usaran los helicópteros. Como ya no hay necesidad de ello, el lugar ha recuperado su sentido y vuelve a ser una piscina de agua fresca con un buen chiringuito al lado, un césped mejorable y un merendero generoso en mesas y asientos.

Ampliar La Guardia Civil corta el paso junto al centro de interpretación de la reserva natural de la Garganta de los Infiernos. a. s.

Si no fuera por esos helicópteros, nadie aquí pensaría que el sitio ha sido portada de los telediarios nacionales porque su monte se quemaba. Si una pareja de turistas hubiera pasado el fin de semana de retiro espiritual sin móviles ni televisión y aterrizara este lunes tarde en Jerte, no pensaría en fuego. Las 168 hectáreas que han ardido están tan metidas monte adentro que ni siquiera se ve la columna de humo que debe haber allí donde los helicópteros descargan el agua. En Jerte no hay el menor rastro de incendio ni en el pueblo ni en el camino que llega al centro de interpretación de la reserva natural de la Garganta de los Infiernos, donde la Guardia Civil echa el alto.

El alcalde

Ahí, con los agentes y los sanitarios, está el alcalde, botella de agua en mano. «El incendio está controlado, y ya está la Guardia Civil investigando en la zona donde todo empezó», informa Gabriel Iglesias, que antes y después atiende a otros periodistas. Lo hacen también los vecinos. Por ejemplo, estas dos mujeres que dejan claro que no quieren ser mencionadas. «El despliegue fue fantástico», resume una de ellas. «Reaccionaron en seguida -continúa-. Por la noche ya había un montón de coches allí arriba (en la sierra donde se declaró el fuego, en el paraje conocido como el Horco) y por la mañana empezaron los helicópteros. Había más de doce y estuvieron todo el día allí echando agua. El despliegue ha sido espectacular».

«En mi casa -cuenta la otra vecina- estuvimos hasta las cuatro y pico de la mañana despiertos. Tuvimos que cerrar las ventanas porque entraba el humo y nos asfixiábamos». «Y por la mañana -completa su acompañante- era todo humo. Salías a la calle y pensabas 'madre mía, si es que no se ve nada'. Yo me preguntaba cómo sabían los pilotos dónde echar el agua. Desde el pueblo no se veía ni la montaña».

Ampliar María Felisa Buezas camina en las proximidades del pueblo y de la Garganta de los Infiernos. andy solé

La pareja de andarinas se marcha y aparece María Felisa Buezas caminando con sus dos bastones. Los deja a un lado, bien apoyados, y en dos minutos hace un análisis en el que no falta una pieza. «En esto de los incendios, yo pienso que hay cosas que son inevitables, como por ejemplo las altas temperaturas que estamos sufriendo o que cada vez llueva menos en este valle en el que siempre llovió muchísimo. Pero hay también otras cuestiones que son predecibles y por tanto evitables, cosas en las que el ser humano sí puede hacer algo. Una es ser prudente cuando vas al campo. Otra es que si tienes unos intereses sobre tus terrenos que has visto contrariados, no los quemes, porque hacerlo es un delito. Y luego está la administración. Llevamos sufriendo una política medioambiental nefasta. En este valle llevamos tres décadas por lo menos poniendo trabas a agricultores y ganaderos. La gente con fincas en la reserva acaba poniéndolas a la venta, porque no dan permiso para hacer en ellas absolutamente nada. Y a la ganadería se le ponen tantos problemas que casi ha desaparecido».

Ampliar Miembros de la Unidad Militar de Emergencias, este lunes en el mirador del Cerrillo, en Navaconcejo. Andy solé

«Yo he vivido de niña en la Garganta de los Infiernos -continúa- y recuerdo que estaba llena de cabras, vacas, majadas, pastores, cabreros... Había mucha vida. Ahora subes y no hay ni un rebaño. Como ya no hay nadie ahí, pues nadie limpia las trochas. Y como no hay animales que hagan el ramoneo, el resultado es que los caminos están llenos de maleza. Y con esta temperatura y esta falta de agua, eso es una bomba». «La administración debería salir de sus despachos y venir al terreno para hablar con los agricultores y ganaderos de aquí», concluye Marisa Felisa Buezas, que conduce a los forasteros hasta el campin.

En la misma puerta de recepción, David García aparca su coche y se despereza tras dos horas de viaje desde La Pueblanueva (Toledo). Echa un cigarro y entra a por las llaves de su bungaló. «Vi lo del incendio, pero no pensé que fuera motivo para dejar de venir -cuenta-. Pensé que si había algún problema, nos habrían avisado del campin». Sí cogió el teléfono Julián Melchor, de Plasencia. «Llamamos y preguntamos cómo estaba la cosa, y nos informaron de que podíamos venir sin problema», cuenta el hombre. «Nos dijeron que no podíamos hacer la ruta a los Pilones, pero como no teníamos intención de ir...», completa su mujer, Rosa Elena López.

En la recepción del camping

Les escucha José Luis Rubio. «No hemos tenido cancelaciones, pero sí muchísimas llamadas de clientes que tenían reserva y preguntaban cómo estaba la situación», explica tras el mostrador de recepción. «La noche del sábado al domingo, un par de clientes dejaron sus parcelas, y algunos adelantaron la salida, pero hay que dejar claro que aquí no nos ha afectado el incendio en absoluto, que nadie que venga verá que aquí ha pasado nada», apunta Rubio.

Lo dice él y se constata al viajar hasta allí. En todo el trayecto desde Plasencia hasta el campin Valle del Jerte no hay una sola huella de que la zona haya sufrido un incendio. Se sabe que algo ha ocurrido porque la Guardia Civil corta el paso al inicio de la ruta a los Pilones, pero si nada se tuerce, a esa foto le quedan unas horas. Y se sabe también por el trasiego de vehículos del Infoex (el plan de extinción de incendios forestales de la Junta) y sobre todo de la UME que va y viene por la carretera N-110.

A las diez de la mañana del lunes, un vehículo de la Unidad Militar de Emergencias cruza el puente de Adolfo Suárez en Plasencia, en dirección al centro de la ciudad. Veinte minutos después, un autobús del mismo cuerpo llega al mirador del Cerrillo, en Navaconcejo. Vienen de Madrid y van a dar el relevo a los compañeros que ya han completado su jornada. Y en el viaje entre Navaconcejo y Jerte se ven más vehículos rojos y amarillos de esta unidad especial. Además, camiones ocupan un aparcamiento que hay antes de llegar a Jerte, justo al tomar el desvío para ir al centro de interpretación de la Garganta de los Infiernos. Normalmente, en ese lugar hay caravanas. Si no hay sorpresas, regresarán pronto.