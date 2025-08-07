Medios de Extremadura y Andalucía luchan contra un incendio en Monesterio

Vista aérea del fuego declarado este jueves en una zona limítrofe entre las provincias de Badajoz y Huelva.

Vista aérea del fuego declarado este jueves en una zona limítrofe entre las provincias de Badajoz y Huelva. Plan Infoca

Tania Agúndez Badajoz Jueves, 7 de agosto 2025, 15:01 | Actualizado 15:26h.

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) ha activado el nivel 1 de peligrosidad por un incendio forestal declarado a mediodía de este jueves en la localidad pacense de Monesterio.

En la zona trabajan para sofocar las llamas cuatro unidades de bomberos forestales, tres medios aéreos, un agente del medio natural, y un técnico de extinción, según la información facilitada por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

También colaboran en las tareas de extinción personal del Servicio de Extinción de Incendios Forestales en Andalucía (Plan Infoca), ya que el fuego se localiza en una zona limítrofe entre las provincias de Badajoz y Huelva. Han movilizado un vehículo ligero y otro semipesado, además de dos grupos de bomberos forestales.

🔴COLABORACIÓN ENTRE CC.AA LIMÍTROFES

Trabajamos junto a medios de @PLANINFOEX en la extinción de #IFMonesterio (#Badajoz). Incendio en zona limítrofe entre las provincias de #Badajoz y #Huelva. Intervienen:

🚁 1 ligero, 1 semipesado

👩‍🚒 2 grupos de bomberos forestales, 2 #TOP pic.twitter.com/PkPe68UizR — EMA INFOCA (@Plan_INFOCA) August 7, 2025

Niveles de peligrosidad

La graduación de los incendios en distintos niveles se refiere a su gravedad potencial, a la evolución que se prevé que tengan y a los elementos a los que puede afectar. El Plan Infoex de lucha contra incendios de Extremadura los gradúa de 0 a 3.

El nivel 0 indica que puede ser controlado por los medios destinados a ello y que no presentan peligro para personas o bienes de naturaleza no forestal. Se otorga a cualquier incendio forestal declarado, solo por existir, una vez que se comprueba que no es una falsa alarma.

Los incendios de nivel 1 son los que pueden ser controlados por medios adscritos al Plan Infoex, pero en su posible evolución pueden afectar a la vida de personas y bienes de naturaleza no forestal. Por ejemplo, los que se producen en zonas periurbanas o cerca de edificaciones aisladas; también los que avanzan hacia una carretera en la que puede haber personas que se vean afectadas por el humo o las llamas.

Cuando se declara el nivel 2 se requiere ayuda extraordinaria de medios no adscritos al Plan Infoex y de fuera de la región, como la UME (Unidad de Emergencias del Estado) o BRIF (Brigadas de Incendios Forestales) siempre y cuando vengan de otras comunidades autónomas, porque Extremadura cuenta con su propia BRIF con base en Pinofranqueado.

El nivel 3 no se ha declarado nunca en España. Es la graduación máxima y compete declararlo al Ministerio del Interior en el caso de que se puedan ver afectados intereses nacionales. El resto de los niveles los declara la consejería competente, a petición de los responsables del Infoex.