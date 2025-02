Ignacio Higuero: «El regadío de Tierra de Barros no depende de nosotros sino de Europa»

Ignacio Higuero de Juan (8 de octubre de 1968, nacido en Madrid, pero cacereño a todos los efectos) endosa la viabilidad del proyecto de Tierra ... de Barros a la Comisión Europea.

–Cuando PP y Vox acordaron gobernar la Junta, Agricultura (PP) se quedó con casi todo lo agrícola y ganadero más otras materias relevantes. Pero no cogió la competencia de nuevos regadíos, que fue para Vox. ¿Por petición propia de ustedes?

–No te puedo contar nada porque no estuve presente en esa negociación. A mí me ficharon como director general el 26 de agosto y desconocía absolutamente todas esas negociaciones.

–Sobre el regadío de Tierra de Barros, cuando dicen que el anterior Ejecutivo ha destruido documentos, ¿de qué estamos hablando? ¿En qué se basan para hacer esa aseveración?

–Tenemos una carta del 13 de diciembre de 2021 del comisario [de Agricultura, Janusz Wojciechowski] al presidente Vara. En un párrafo se dice: «Acogemos con satisfacción su decisión de eliminar de su documentación y bases de datos las referencias al proyecto de regadío en Tierra de Barros».

–¿Y ustedes interpretan que eso significa que se han destruido documentos?

–Tú has leído el párrafo, ¿qué entenderías si no tuvieras más documentos que esa carta?

–Que ese momento se hizo un paréntesis en la ejecución del PDR (Plan de Desarrollo Rural) aprobado, se sacó la referencia del proyecto pero no que se destruyeran documentos. ¿Cree que un comisario de la UE va a felicitar a través de un documento oficial a un presidente regional por eliminar documentos?

–La carta era chocante. El párrafo da entender eso, pero puede dar a entender otra cosa. Lo que está claro, según dice el párrafo, es que se han borrado archivos de los servicios informáticos de la Junta. Imagino que en la comparecencia que tendré en la Asamblea lo aclararé lo más posible cuando tenga más información. Según vayamos sabiendo cosas las iremos comunicando. La comunidad de regantes vendrá con nosotros a Bruselas el 14 de febrero en la reunión que tendré con el comisario de Agricultura.

–¿Sigue afirmando que necesita una declaración de impacto ambiental de Europa? Ya hay una hecha y favorable, de la Administración promotora del proyecto, la competente. No necesitan una nueva. ¿No se estará refiriendo a que necesitan o buscan respuesta a las dudas de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión?

–Nos falta la declaración de impacto ambiental de Europa que nos permitiría licitar las obras y desatascar el PDR con el que se financian. El dinero está retenido por Bruselas. Una vez que tengamos el impacto ambiental de Europa, podremos comenzar la obra, que seguimos apoyando.

–Entonces, ¿sigue manteniendo que se necesita un impacto ambiental positivo de Europa?

–Lo sigo manteniendo.

Ampliar Higuero, durante la entrevista. J. M. R.

–¿Ha visto el informe-respuesta de la Junta del 5 de diciembre de 2022, del que informó HOY la pasada semana, dando respuesta a las dudas de Medio Ambiente de la Comisión?

–Sí. Lo he visto. Y seguimos esperando respuesta a ese informe de respuesta de la Junta. Hasta que la respuesta no sea favorable no podremos licitar las obras porque no sabemos si tenemos disponibilidad de fondos para acometer la obra.

–Afirman que ese dinero del PDR para nuevos regadíos de Europa está retenido. Entonces, ¿con qué dinero se ha estado pagando la redacción del proyecto y las expropiaciones (se reservaron hasta 14 millones) de terrenos para la obra?

–Me lo están mirando porque nosotros desgraciadamente esa información no la tenemos.

–Esas expropiaciones se ha estado pagando con cargo a nuevos regadíos según mi información. La partida no estaría bloqueada.

–No lo sé si son con fondos PDR o con fondos propios de la comunidad autónoma. En cuanto lo sepa te lo digo.

«Aunque llegara respuesta favorable no podríamos ejecutar todo el dinero antes de 2025. Habría que pedir prórroga» Ignacio Higuero Consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural

–¿Le parece normal que Europa lleve más de un año sin responder al informe de la Junta?

–No me parece normal, no. Es un tiempo extremadamente largo y preocupante que las administraciones, todas, tarden tanto tiempo en responder. Si tenemos que esperar más de un año de media es un verdadero drama para todos los administrados.

–Según el PDR, antes de 2025 debe ejecutarse 173 millones si no se quiere perder ese dinero. Imaginemos que esa respuesta de la Comisión llega ya, y fuera favorable. No daría tiempo de ejecutar el dinero...

–No es que tendríamos que correr sino volar. Más bien habría que pedir una prórroga porque si no, no llegamos. Eso es inviable ejecutarlo en lo que queda de tiempo. Pero te digo una cosa. Si a mí me tocaran 500 millones de euros y yo los donara a los regantes de Tierra de Barros para hacer el regadío, si no tuviera el impacto ambiental de Europa no podría comenzarlo.

–Sobre este tema, la parte mayoritaria del Gobierno, el PP, se ha puesto de perfil en esta polémica.

–Las dos partes del Gobierno vamos al alimón. Vamos juntos, de la mano. Estamos todos deseando que el proyecto sea viable por parte de Europa. Es un proyecto en el que todos creemos. Pero desgraciadamente no depende de nosotros, depende de la Dirección General de Medio Ambiente europea. Problemas de fondos no hay, están reservados por la Junta, siempre y cuando tengamos la aprobación de Medio Ambiente.

–Pueden empezar la obra con cargo a fondos europeos y luego, como es habitual en proyectos del PDR, Bruselas puede a posteriori liberar-confirmar fondos definitivamente para esa medida. ¿Por eso no la licitan, por miedo a que la Comisión Europea no la admita?

–A ver, nosotros estamos pendientes de tener toda la información y la respuesta de la Dirección General de Medio Ambiente. ¿Podríamos empezar la obra sin ese informe como dices? Podríamos empezarla, pero nos meteríamos en un follón importante si ese informe fuera negativo. ¿De dónde sacamos nosotros fondos para pagar esa obra si nos deniegan los del PDR para ejecutar la obra?

–Donde no hay problemas es en el regadío de Monterrubio de la Serena. ¿Cuándo estará lista la obra?

–No hay problemas. Hoy se ha aprobado la prórroga para ejecutar las obras, que van con retraso. A mediados de abril iremos con la presidenta (Guardiola) al llenado del 25% de la balsa para ver que las tuberías y todo funciona fenomenal. Esperamos tener terminado el proyecto a final de este año.

–¿Cuándo se va a poder cazar con perro en Monfragüe para control poblacional de ciervos y jabalíes? Se dijo que para este otoño pero al final no ha sido así.

–Ya no da tiempo en esta temporada. Cierra en dos semanas. Imagino que será para octubre próximo. Habrá que organizarlo. Es una cuestión de la Consejería de Agricultura, que lleva Germán Puebla (director general de Sostenibilidad), que lo está haciendo francamente bien.

–¿Cómo lleva esa coordinación con Agricultura? Nominalmente es el consejero de caza pero quien tiene la decisión es Agricultura en el caso del Parque.

–Lo llevo bien porque al no ser competencia mía y entenderlo desde el principio, estamos a disposición de Germán Puebla y Agricultura.

–Usted que procede profesionalmente, del sector privado de la caza ¿cómo ha resuelto sus incompatibilidades respecto a su empresa al llegar a la Junta?

–Vendí todas las acciones que tenía de mi empresa a primeros de octubre. O sea, no tengo ninguna actividad profesional de empresa de caza. Sí que sigo cazando.