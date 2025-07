Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, confía en que haya un acuerdo para la continuidad de Almaraz

Se mantiene el calendario acordado en el año 2019 para el cierre de la central nuclear de Almaraz. A día de hoy no se ... ha producido ninguna reunión extraordinaria y desde empresas dueñas de la instalación (Iberdrola tiene el 53%, Endesa el 36% y Naturgy el 11%) continúan a la espera de concertar una cita con la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Así lo han confirmado a HOY fuentes de la propiedad, que niegan que en las últimas semanas haya habido novedades al respecto.

Sí se ha pronunciado sobre ese calendario Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, la compañía que tiene la participación mayoritaria en la nuclear. Tras la presentación de resultados de la multinacional, se ha mostrado confiado en que se termine produciendo un acuerdo que sirva para la continuidad.

Aunque ha admitido que la actual política energética española hace inviables a las centrales nucleares. «La fiscalidad actual hace que no sea viable», ha señalado, al mismo tiempo que ha insistido en que hay países europeos que están prolongando la vida de sus centrales. «Si no hay ningún cambio en la legislación no podemos solicitar la ampliación», ha declarado sobre los plazos actuales, que marcan que el primer reactor de Almaraz se desconectará de la red en noviembre de 2027 y el segundo se apagará en octubre de 2028.

Si finalmente se cumple ese calendario de cierre, que también afectará al resto de las centrales nucleares españolas hasta 2035, Galán ha advertido, citando un informe de PwC, que los costes subirán un 35% en la factura de la luz. Por eso, ha considerado el presidente de Iberdrola que prolongar la actividad de las nucleares es «la mejor solución económica para mantener las luces encendidas».

Ante esa situación, Galán ha trasladado al Gobierno de España la responsabilidad sobre el futuro de Almaraz y del resto de las centrales del país. «Si decide cerrarlas, las cerraremos», ha sentenciado, pero sin perder la esperanza de que se llegue a un acuerdo.

María Guardiola: «la voluntad de continuar es clara»

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, también se ha referido en la mañana de este miércoles a Almaraz para afirmar que las propietarias de la central sí quieren continuar con la actividad. Una postura que respalda el Ejecutivo regional. «Vamos a pelear y lo vamos a hacer hasta el final con todas las herramientas que tengamos en nuestra mano para que no se cierre la central nuclear de Almaraz«, ha dicho la presidenta extremeña.

Guardiola ha manifestado que las empresas propietarias de Almaraz han enviado una carta a la ministra de Transición Ecológica pidiendo la prórroga de la planta al año 2030, así como «sentarse en una mesa para analizar cuáles son las condiciones que ahora mismo están asumiendo las propietarias, sobre todo en materia de fiscalidad, y que hacen inviable la continuidad de la central nuclear».

Ha conminado, por tanto, a Aagesen a «sentarse de una vez por todas con las propietarias y con las comunidades autónomas» para tomar una decisión definitiva, pero hacerlo «desde el sentido común y no desde el sectarismo y desde la ideología».

En esa misma línea ha lamentado que «lo único que conocemos por parte del ministerio y de la ministra es que hay una negociación paralela para otorgar la singularidad energética a Cataluña«.

José Luis Quintana: «la petición de la prórroga se está retrasando»

En las propietarias ha puesto el foco José Luis Quintana, delegado del Gobierno en Extremadura: «Son las empresas quienes tienen que pedir la autorización y hasta ahora van retrasando mes a mes la reunión».

Ha insistido en esa idea el delegado del Gobierno al declarar que las empresas van prolongando los plazos sin tomar una decisión al respecto. «Desde el mes de diciembre se iban a reunir y mes a mes, al mes siguiente, y mes a mes, al mes siguiente», ha dicho. «En abril dijeron que iba a ser en mayo, que con el apagón iba a ser en junio, que después iba a ser en julio», ha añadido. «Ahora dicen que será en septiembre, pero todavía no se han puesto de acuerdo».

Unos aplazamientos que han llevado a Quintana a considerar ilógico todo lo que pasa con las centrales nucleares. Además, ha expuesto que las empresas son conocedoras de los requisitos en relación a los residuos que genera la actividad nuclear.