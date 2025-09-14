Los hosteleros se quejan de tener que vigilar que no se fume en las terrazas

Es altamente probable que dentro de unos meses no se pueda fumar en las terrazas de bares y restaurantes. La hostelería en Extremadura, donde ... los clientes pasan muchas horas al año consumiendo en estos espacios, valora como «un palo gordo» esta medida. Esta es la de mayor impacto de las muchas más que incluye el anteproyecto con el que el Gobierno quiere llevar más allá la Ley anti-tabaco modificando la Ley 28/2005. Este trae nuevas prohibiciones para frenar el tabaquismo y los productos relacionados con el tabaco por eso, además de declarar libres de humo las terrazas de los bares y otros entornos, se prohibe por primera vez vender cigarrillos electrónicos de un solo uso.

El paquete de normas cuyo texto inicial fue aprobado el martes pasado en Consejo de Ministros, y que está abierto a alegaciones, habla también de restricciones en instalaciones deportivas, parques infantiles, paradas y marquesinas, centros educativos, universitarios y sociales, con un perímetro libre de humo de 15 metros. También afecta a exteriores de hospitales y centros sanitarios, así como a furgonetas de trabajo o conciertos, festivales y espectáculos al aire libre.

Según Manuel Moreno, de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Extremadura (Cetex), los bares y terrazas será donde el impacto sea mayor, ya que desde la pandemia, dice, la clientela elige la las terrazas de los locales mayoritariamente en vez del interior. «Es una medida que afectaría a toda España, pero se sabe que hay ciudades que viven más de cara a la terraza, como Andalucía o Extremadura, donde antes la gente se sentaba fuera de abril a septiembre, pero ahora es durante los doce meses del año», expone Moreno.

Fumar en espacios abiertos

Por eso, añade, «nos parece muy mal que una vez más para prevenir el tabaco se tire de la hostelería. Cuando se prohibió fumar en espacios cerrados en 2011 costó recuperarse, pero lo podemos entender. Pero en espacios abiertos no tiene sentido porque no tiene que ser perjudicial, solo en otro país de Europa pasa esto y ahora quieren que España sea el segundo».

Según el anteproyecto, la señalización de esta nueva prohibición de fumar corresponde al empresario. Pero es que además, se queja Moreno, «Volvemos a tener que hacer de policías, y si el cliente se levanta y se va a fumar a cinco metros, donde no hay ceniceros pues llenará la acera de cenizas y de colillas, así que al final todo son problemas para nosotros», concluyen desde la patronal extremeña de la hostelería.

Por otro lado, hay que saber que las sanciones para los que infrinjan estas normas pasan a ser más altas. En cualquier caso, ninguna de las medidas apuntadas están aún en vigor. Sociedades científicas, comunidades autónomas e industria podrán presentar alegaciones. Después, el Ministerio de Sanidad revisará el texto, lo devolverá al Consejo de Ministros y este pasará por el Congreso y el Senado hasta ser aprobada la ley, un proceso que tardará varios meses.