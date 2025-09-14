HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Dos personas fumando en una terraza de un bar de Badajoz. Ángel Márquez

Los hosteleros se quejan de tener que vigilar que no se fume en las terrazas

El anteproyecto para profundizar en la ley antitabaco lo ven como «un palo gordo» a una región que usa estos espacios todo el año

J. López-Lago

J. López-Lago

Domingo, 14 de septiembre 2025, 20:45

Es altamente probable que dentro de unos meses no se pueda fumar en las terrazas de bares y restaurantes. La hostelería en Extremadura, donde ... los clientes pasan muchas horas al año consumiendo en estos espacios, valora como «un palo gordo» esta medida. Esta es la de mayor impacto de las muchas más que incluye el anteproyecto con el que el Gobierno quiere llevar más allá la Ley anti-tabaco modificando la Ley 28/2005. Este trae nuevas prohibiciones para frenar el tabaquismo y los productos relacionados con el tabaco por eso, además de declarar libres de humo las terrazas de los bares y otros entornos, se prohibe por primera vez vender cigarrillos electrónicos de un solo uso.

