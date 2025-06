El hombre que se atrincheró con un cuchillo en una casa de Fregenal de la Sierra queda en libertad provisional

El Juzgado de Fregenal de la Sierra ha puesto en libertad a C.F.L., el hombre que se atrincheró con un cuchillo en ... una vivienda de esta localidad y que después amenazó a la guardia civil con un gran cuchillo.

Ese suceso tuvo lugar el 25 de agosto de 2024 y desde ese mismo día el arrestado, que tenía 34 años de edad cuando ocurrieron los hechos, permanecía en prisión provisional acusado de homicidio, atentado a agentes de la autoridad, amenazas y daños.

Pero su situación ha cambiado después de que José Duarte, el abogado que defiende al detenido, haya insistido ante el juzgado instructor en que no existen razones para mantener esta medida cautelar.

Sus razonamientos han sido acogidos en un auto dictado por el Juzgado de Instrucción 1 de Fregenal de la Sierra, que le concede la libertad provisional hasta que se celebre el juicio.

El auto recoge que de la investigación realizada hasta el momento se infiere que pudo cometer los delitos de atentado, amenazas y daños, pero no la tentativa de homicidio ni el delito de violencia de género por los que fue investigado. Añade el juzgado que en el momento de cometer esos hechos el investigado podría haber estado bajo los efectos del alcohol y tener afectadas sus facultades parcialmente.

«Igualmente debe advertirse que prestada declaración policial por su pareja sentimental, se acogió a la dispensa legal que le permite no formular denuncia alguna». A ello se une que esta mujer no se considera perjudicada por lo sucedido y que sigue siendo pareja del detenido, de quien dijo que no es una persona violenta y que siempre la había tratado bien.

«Advertida dicha declaración de la presunta víctima, que se acoge a su derecho de no declarar y que no formula denuncia alguna, no haciéndolo tampoco el Ministerio Fiscal, ni instando siquiera medida cautelar alguna de protección a la víctima, dado el tiempo transcurrido desde que se adoptó la privación provisional de libertad, constando además la participación acreditada y favorable del investigado en el taller de conductas adictivas de Cruz Roja en el Centro Penitenciario de Badajoz, su acreditado arraigo personal, familiar y laboral en Madrid, carencia de antecedentes penales y su estabilización psicológica y psiquiátrica (...) se acuerda la libertad provisional».

El suceso que ha mantenido a este hombre en prisión desde agosto del pasado año se inició en torno a las 16.00 horas y se prolongó hasta las 20.00 horas. Finalmente, agentes de la Guardia Civil y los propios padres de este hombre consiguieron que saliera de la vivienda por su propio pie y entrase en el coche de la Guardia Civil.

Por lo que trascendió entonces, el hombre se atrincheró en el domicilio familiar, en la confluencia de las calles Alájar (popularmente conocida como El Pozo) y Espíritu Santo. Es una calle céntrica, cerca de la iglesia de Santa Ana.

Los agentes trasladados hasta el lugar intentaron dialogar con él, aunque fueron sus padres y negociadores de la Guardia Civil quienes consiguieron que abandonara su actitud. Durante el encierro, otros familiares consiguieron hablar con él a través de una ventana de la planta baja.

-«Yo te puedo ayudar y te puedo enseñar. Pero de esta forma, no. Estuvimos ayer ahí hablando contigo dos horas. Tienes un tesoro que es tu familia, que te ayuda y te apoya. Que solo te dan amor y respeto», le dijo un familiar de forma calmada.

Tras varias horas de tensión y después de amenazar con un cuchillo a los agentes que se encontraban en la calle, finalmente depuso de su actitud y pudo ser detenido sin que se produjesen heridos.