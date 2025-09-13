HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Guillermo Fernández Martínez junto a su madre, María Luisa Martínez, a las puertas de Santa Eulalia.
Guillermo Fernández Martínez junto a su madre, María Luisa Martínez, a las puertas de Santa Eulalia. J. M. Romero

El hijo de Vara se casa en Mérida

Guillermo Fernández Martínez se ha dado el 'sí, quiero', en la iglesia de Santa Eulalia esta tarde de sábado

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:01

Guillermo Fernández Martínez, hijo del expresidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, se ha casado con María García Balanzategui esta tarde de sábado en Mérida, ciudad de la novia. El enlace ha comenzado a las 18.30 horas en la iglesia de Santa Eulalia, donde el novio ha entrado del brazo de su madre, María Luisa Martínez. La novia, María, emeritense, ha llegado poco después acompañada del padrino. El primero en llegar a la iglesia ha sido el expresidente extremeño.

Hasta el templo se han acercado destacados dirigentes socialistas de Extremadura, como la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna; y el regidor del pueblo de nacimiento de Fernández Vara, Olivenza, que es Manuel José González Andrade y que ha llegado acompañado de su esposa, la fadista portuguesa Raquel Guerra. Carmen Pereira, que fue delegada del Gobierno en Extremadura, y Paco Fuentes estaban entre los invitados, así como colaboradores de Fernández Vara en su etapa política o quien fuera líder de CCOO en la región, Julián Carretero.

María García Balanzategui, del brazo de su padrino en la entrada a la iglesia. J. M. Romero

Fernández Vara ha sido el primero en llegar al templo de Santa Eulalia

Aunque, sobre todo, predominan invitados jóvenes amigos de los novios. Entre ellas, se han visto muchos trajes largos para una tarde de temperatura agradable, aunque también se han encontrado otras jóvenes con vestidos cortos a las puertas del templo. Ellos, de traje oscuro.

El novio se ha casado de chaqué y su madre, que hacía de madrina, ha acudido con un traje de dos piezas largo en tono rosa, escotes delantero y trasero cuadrados, escalonados, espalda abotonada y mangas a las muñecas. Lleva los complementos en tonos metalizados, y pendientes largos, entre otras joyas discretas.

La novia llevaba un vestido blanco de capas de tul de seda, con mangas asimétricas y un hombro al aire. María lleva el pelo recogido en una sencilla coleta que recoge su pelo castaño, con la raya en medio y un velo que salía de la nuca para completar el conjunto con unos pendientes de botón y un ramo de flores en el que destaca el verde. Ha entrado en el templo del brazo de su padre, el sanitario Blas García.

La fiesta se celebrará en la finca Dehesa Las Rozas, en el entorno del municipio.

Guillermo Fernández Martínez (Olivenza, 1994) se hizo conocido en 2016, cuando publicó un libro titulado 'Guillermo Fernández Vara, el desafío del cambio' en el que contaba la derrota de su padre en los comicios de 2011 y que prologó Alfredo Pérez Rubalcaba. Estaba terminando el doble grado de Comunicación Digital y Periodismo cuando escribió aquel trabajo. También entrevistó a su padre para un programa de televisión de Antena 3 en 2018. Ha desarrollado su carrera en el mundo de la comunicación corporativa y empresarial.

