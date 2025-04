Higuero comunicó su marcha a Vox en cinco minutos y de manera telemática

Cinco minutos, exactamente de 9.10 a 9.15 horas, fue lo que este viernes tardó el hasta entonces consejero de Vox, Ignacio Higuero, en ... comunicar a su partido que no compartía la ruptura con el PP y que se quedaba en el gobierno de María Guardiola.

Lo hizo en la reunión telemática que comenzaba a las 9 y que había sido convocada por Montserrat Lluis, vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno. A ese encuentro, como al consejero extremeño, se había citado al resto de cargos públicos de Vox en los cinco territorios en los que cogobernaban con el PP, para indicarles el momento y la forma en la que tenían que presentar su dimisión, a excepción de los valencianos a los que Mazón ya había cesado.

Higuero se conectó, pidió perdón por el retraso y solicitó la palabra para comunicar una decisión que le llevó a las portadas de todos los medios de comunicación del país.

Esta exposición, dicen quienes le conocen, es posiblemente lo que más le ha costado a alguien que rehusó hasta que no le quedó más remedio, hasta que fue nombrado consejero, abrir perfiles en redes sociales. No por timidez, sino por discreción. Pero este viernes prefirió dar una campanada por todo lo alto para comunicar una decisión «complicada, dura y meditada», según sus calificativos. Una decisión que ni fue repentina ni la tomó en 24 horas.

Cuando por la mañana, en un acto público en Cabrero, Ignacio Higuero dijo eso de «estoy a lo que me remita mi presidente y a lo que me digan desde Madrid», se trató solo de una demostración pública de cierre de filas con Abascal. El responsable de Gestión Forestal y Medio Rural ya había decidido que, si la ruptura se consumaba, él permanecería en el gobierno.

Ni Higuero quería dejar el cargo ni Guardiola que lo hiciera. Vinculado al sector de la caza, con una empresa dedicada a la organización de monterías, formó parte del ejecutivo desde el inicio como director general de Gestión Forestal, Caza y Pesca. La dimisión prematura de Camino Limia le convirtió, con mucha ayuda del PP, en consejero y desde entonces, como ha dicho en más de una ocasión, este hombre de trato fácil y apreciado en el sector, que ahora defiende en la Junta, se ha sentido como uno más en el consejo de gobierno.

Quizás porque su afiliación a Vox –su mujer ha formado parte de las listas del PP al ayuntamiento de Cáceres– fue una obligación tras su designación como consejero, Ignacio Higuero no se ha opuesto ni ha marcado, como sí lo ha hecho el grupo parlamentario, diferencia alguna en las declaraciones contra la violencia machista o en favor del colectivo LGTBI de la Junta.

Tal vez por eso no sorprenden las duras críticas que este viernes lanzó al todavía su partido, «Vox no es leal con Extremadura», ni tampoco extraña que sus compañeros, los cinco diputados autonómicos de la formación, se enteraran en la misma rueda de prensa de que Higuero se quedaba en el gobierno y abandonaba la formación de Abascal. Así que, con la ruptura que nunca quiso y que no pudo evitar aunque lo intentó en las horas previas, Higuero echó mano del argumentario de Guardiola, situó a los extremeños por encima de las siglas, y anunció que no se va.