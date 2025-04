Vox calla y se prepara para hacer la oposición que marque Abascal

Ni los secretarios provinciales (Vox no tiene estructura regional) ni el presidente del grupo parlamentario, senador autonómico y líder del partido, Ángel Pelayo Gordillo, quisieron ... hacer este viernes valoración alguna respecto a la ruptura del pacto de gobierno con el PP y la nueva etapa que se abre en la región. «Nos remitimos a las declaraciones de Abascal», repitieron. Es la indicación que habían recibido de la dirección nacional y la que acataron y cumplieron.

Los diputados autonómicos cerraron así filas con sus siglas y con su presidente. Aunque no querían la ruptura y confiaron hasta el último momento en que podría no producirse, no han cuestionado la decisión adoptada. Mucho menos tras conocer que su consejero se quedaba en el gobierno lanzando duras críticas a su partido. «No representa mis ideales ni mi espíritu y no ha sido leal con Extremadura», dijo ayer Ignacio Higuero cuando anunció su permanencia en el gobierno regional y su salida de Vox. La decisión reforzó la unidad en el grupo parlamentario en torno a la formación y a Santiago Abascal, que seguirá indicando a sus diputados, y ellos cumpliendo, por dónde y de qué manera deberán ejercer ahora la oposición al PP.

María Guardiola se convirtió este viernes en la presidenta que mejor solventó la ruptura, sin modificación alguna en la conformación del ejecutivo. Pero la acción de gobierno será cosa distinta sin disponer de los cinco votos de Vox en la Asamblea, sin contar por tanto con mayoría en el parlamento regional.

Creen en el PP que el partido de Abascal le pondrá «zancadillas, pero no la dejará caer». La presidenta es consciente, ya lo reconoció, de que sacar adelante iniciativas y presupuestos en el parlamento será a partir de ahora todo un reto. De alcanzarlo o no dependerá la gobernabilidad de la región. La relación entre PP y Vox ya es de oposición. Guardiola ha reclamado a Pelayo Gordillo la devolución del acta de senador autonómico y, de momento, se la queda.