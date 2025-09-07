HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Hidroavión sobrevolando el embalse de Alange este verano durante los cursos de habilitación. HOY

El hidropuerto de Alange ya solo espera que la Junta lo promocione para atraer visitas a la región

Ya es legal tras rechazar la Justicia el recurso del Ayuntamiento de Alange y su promotor espera ahora ir a ferias internacionales para que se sepa que al fin España tiene esta posibilidad en Extremadura

J. López-Lago

J. López-Lago

Domingo, 7 de septiembre 2025, 14:02

España tiene su único hidropuerto en Extremadura, en el embalse de Alange a 15 minutos de Mérida, pero falta que quienes vuelan en estos aviones ... anfibios lo sepan. Por eso, el promotor de esta pista acuática, Luis Lechón, perteneciente al Aeroclub Sierra de Alange, espera ahora que la Junta de Extremadura promocione este hidropuerto o hidroaeródromo, «tal y como nos prometió en su día la consejera de Turismo», afirma Lechón, que también está a la espera de que esta novedad pueda ser inaugurada oficialmente. Su idea es que en breve puedan ir a ferias aeronáuticas extranjeras «para poner en el mapa Extremadura y Alange, igual que el lago de Como en Italia, el Biscarrose en Francia (que tiene su propio museo de la Hidroaviación) o, recientemente, otro lago en Montenegro que acaba de recibir autorización, así como los muchos que hay por Suecia y que usan hidroaviones», pone como ejemplos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un motorista de 20 años tras salirse de la vía en Valverde de Leganés
  2. 2 Un hombre se presenta en un centro de salud de Mérida con dos heridas de bala
  3. 3 ¿Qué ha pasado este sábado, 6 de septiembre, en Extremadura?
  4. 4

    El mayoral enviaba lejos al pastor para estar con su mujer
  5. 5 Dos muertos y un herido grave en un tiroteo contra un bar en Carmona (Sevilla)
  6. 6 La DGT alerta a los conductores: multas de hasta 100 euros al repostar
  7. 7

    Reabre el súper de Cáceres que añoraron los vecinos durante cinco meses
  8. 8 Lluvia el domingo: consulta aquí la previsión del tiempo para el puente por el Día de Extremadura
  9. 9 Raquel Sánchez Silva no presentará el acto del Día de Extremadura por motivos de salud
  10. 10

    Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El hidropuerto de Alange ya solo espera que la Junta lo promocione para atraer visitas a la región

El hidropuerto de Alange ya solo espera que la Junta lo promocione para atraer visitas a la región