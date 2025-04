«Desde que hago la diálisis en casa, mi vida ha mejorado mucho»

José Luis Juez Muñoz-Caballero empezó a someterse a diálisis hace dos años. Tiene 71 y sus riñones ya no funcionaban. Primero inició el ... tratamiento en el Hospital Universitario de Badajoz y luego en un centro concertado con el Servicio Extremeño de Salud. Tres veces por semana dedicaba cuatro horas diarias a limpiar su sangre, sin moverse de una camilla y sin poder hacer nada más que eso.

En julio de 2024 eso cambió radicalmente, pues lo que hacía antes en un centro, lo realiza desde hace nueve meses en su propia casa. Es lo que se denomina hemodiálisis domiciliaria, una técnica que permite al paciente mantener un estilo de vida independiente y flexible, sin estar limitado por los horarios de los espacios en los que habitualmente se lleva a cabo la diálisis.

Fue la doctora Bárbara Cancho, nefróloga del Hospital Universitario de Badajoz, la que le propuso realizar la diálisis en casa. «Me preguntó si me atrevía a pincharme yo solo. Dije que sí, pero cuando empecé el tratamiento en el hospital no fue tan sencillo, así que me asusté un poco y vi que no era tan fácil. Fue un año después cuando me decidí de forma definitiva a probar yo solo en casa», recuerda José Luis.

Para ello recibió un curso de formación en el Hospital Universitario de Badajoz durante un mes y medio. A partir de ahí recibió todos los aparatos necesarios en casa, dos máquinas que le suministró el SES.

«Antes terminaba a las once de la noche de una sesión y ahora puedo hacer el tratamiento mientras veo a mi nietos»

«Cinco días a la semana, durante dos horas y media, me hago el tratamiento. Suele ser por la tarde, pero puedo elegir los horarios o cuando puedo. Desde que lo hago en casa, mi vida ha mejorado mucho. Simplemente tengo que encontrar la vena, pincharme y darle a un botón», asegura José Luis.

Antes, sin embargo, era un trastorno porque tenía sesiones los lunes, miércoles y viernes, empezaba sobre las seis de la tarde y había días que llegaba a las once de la noche a casa. «Tres tardes de mi vida perdidas totalmente. Ahora, mientras me hago la diálisis, puedo ver a mis nietos, aunque no pueda moverme del sillón», explica.

Revisiones

Tiene revisiones todos los meses con la doctora Cancho, que se encarga de su seguimiento con analíticas y el registro que recoge José Luis periódicamente.

«Si viajo también puedo coger mi máquina y llevármela. De hecho, el verano pasado estuve una semana en la playa y me la llevé. Mi vida ha cambiado por completo para mejor», apunta José Luis.

Está encantado con esta técnica que cada vez se extiende más en Extremadura, aunque la mayoría continúa sometiéndose a diálisis en hospitales y centros concertados.

Aunque la técnica en casa se extiende cada vez más, el 80% de las 40.000 personas que se dializan en España va a centros

De hecho, más del 80% de las 40.000 personas que se dializan en España acude a centros especializados y hospitales, y eso que según una reciente investigación presentada en el último Congreso de la Sociedad Española de Nefrología (SEN), la técnica domiciliaria consigue que los pacientes se sientan mejor anímicamente.

Además, está muy estudiado que hacerlo en casa es más barato para el sistema sanitario y alarga la esperanza de vida, pues da mejores resultados clínicos.

La SEN indica que todavía sigue habiendo reticencia por parte de los pacientes porque muchos de ellos ya son muy mayores, temen hacer el proceso ellos mismos y prefieren delegarlo.

La técnica domiciliaria llegó a la región extremeña por primera vez hace dos décadas. María Hurtado, de 30 años y residente en Badajoz, fue la primera de esta comunidad autónoma en hemodializarse en casa. Llegó a tratarse en un centro en horario de diez de la noche a tres de la madrugada para poder mantener su puesto de trabajo. Cuando la diálisis pudo iniciarla desde el sofá de su casa, su vida cambió.