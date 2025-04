Guardiola no renuncia a aprobar los presupuestos, pero insiste en que no permitirá el «bloqueo»

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha asegurado que no renuncia a aprobar los presupuestos autonómicos de 2025 pero ha ... insistido en que no permitirá el «bloqueo» de la región y ha vuelto a recalcar, que «antes o después», la comunidad necesita una «mayoría suficiente que sea capaz de desprenderse de los condicionantes que ni aportan ni suman».

«Nuestro partido tiene líneas rojas que no vamos a traspasar. Plantear determinadas cuestiones fuera de la realidad y fuera de la lógica es estar fuera de la realidad y estar fuera de la lógica, por eso, antes o después, Extremadura necesita una mayoría suficiente que sea capaz de desprenderse de los condicionantes que ni aportan ni suman», ha vuelto a insistir en relación a las exigencias de Vox y a la posibilidad de un adelanto electoral.

Así, y sobre las negociaciones con Vox para sacar adelante las cuentas, Guardiola ha lamentado que «más allá de las condiciones» que dicho partido hizo llegar, algunas de ellas «auténticas barbaridades», da igual lo que se tratase aquí porque luego «venían desde Madrid con nuevas exigencias que nada tenían que ver ni con Extremadura ni con los presupuestos».

«Es bastante complicado acordar algo con quien no quiere hacerlo. Es bastante complicado acordar algo con quien ha preferido situarse en el lado del muro en el que se ha parapetado Pedro Sánchez. Y todo por un puñado de votos, porque ganan en el lío, porque creen que ganan en el lío», ha incidido.

En este sentido, ha asegurado que cuando «hacen pinza partidos ideológicamente tan distantes y aparentemente tan enfrentados» como la oposición en la Asamblea de Extremadura, integrada por PSOE, Vox y Unidas por Extremadura, no le hacen daño a ella, ni al gobierno, ni al PP sino que «hacen daño a los extremeños».

«No son los presupuestos del PP, son los presupuestos de todos y decir no a este presupuesto es decir no al mayor presupuesto de la historia», ha incidido, además de considerar que la oposición está siendo «tremendamente desleal» con el gobierno autonómico pero «especialmente con los extremeños».

María Guardiola ha realizado estas declaraciones durante su intervención este jueves en Mérida en la reunión de la Junta Directiva Regional del PP de Extremadura y en relación a las cuentas para el próximo ejercicio y, para cuya aprobación, el PP necesitaría de apoyos parlamentarios.

Pensar en Extremadura

En su discurso ante los miembros de su partido, Guardiola ha avanzado que tomará las decisiones no «pensando en la situación del adversario» sino «pensando siempre en Extremadura y en los extremeños» y, aunque ha mostrado su respeto por los procesos internos de la oposición, ha reclamado que «abandonen la política del insulto» y la «política de demolición» y que asuman su responsabilidad y sean «constructivos».

«Lo que pido a la oposición es que piense un poquito más en Extremadura y que dejen a un lado las siglas. Nosotros, insisto, vamos a actuar con responsabilidad, pensando siempre en lo mejor para Extremadura y no para nuestro partido. Pero sí quiero deciros que no vamos a permitir un bloqueo de esta región. Que no renuncio a aprobar estos presupuestos que dan respuesta y soluciones a los problemas reales de la gente», ha puesto en valor.

En esta línea, Guardiola ha incidido en que, si los 'populares' extremeños siguen por la misma senda de trabajo y de unidad que hasta ahora, volverá a obtener la confianza de los extremeños, por lo que ha pedido a sus militantes que no abandonen las calles de los pueblos y estén al lado de la gente,

«Que les escuchemos, que les toquemos, que empaticemos, que sintamos como nuestros sus problemas y que les informemos también de todo lo que estamos consiguiendo gracias a su confianza. Necesitamos que reforcéis y que apoyéis esa labor del gobierno, que defendamos el proyecto del Partido Popular y que lo hagamos sin complejos, con cabeza alta. Entre todos, estamos haciendo muchas cosas buenas para nuestra región y tenemos que contarlas», ha dicho.

«Centrado y moderado»

Guardiola, en su intervención, ha mostrado también su orgullo por presidir un partido y un gobierno «centrado», «moderado», que actúa «con responsabilidad» y que tiene como objetivo «seguir tendiendo puentes para unir cada vez más a la sociedad extremeña».

Así, en el balance realizado del año que está a punto de terminar, la presidenta de los 'populares' extremeños y de la Junta, ha valorado el trabajo de sus consejeros y la política desarrollada que ha sido «mucho más cercana», «mucho más directa con el ciudadano», «mucho más sensible» y «alejada de la confrontación» y de la «división».

También ha mostrado su satisfacción María Guardiola ante los datos cosechados por Extremadura y que están contribuyendo a dejar atrás la «losa pesada» que padecía la región. «Yo soy optimista, por naturaleza, y aspiro a una Extremadura cada vez mejor, una Extremadura innovadora, competitiva, una Extremadura de resultados, llena de oportunidades y os quiero dar las gracias porque lo vamos a conseguir y porque gracias a vosotros, a vuestro trabajo, estamos en el camino», ha aseverado.

Así, ha considerado que es «indiscutible» que Extremadura «crece» y está consiguiendo «resultados históricos» gracias a los miles de extremeños que cada día con su esfuerzo y vocación sacan «esta tierra hacia adelante», con datos positivos en exportaciones, en el mercado de trabajo, sociedades constituidas o aumento en el número de autónomos.

«Son datos, desde luego, que nos animan. Nos animan a seguir trabajando, a seguir escuchando, a seguir cuidando a los que verdaderamente hacen posible que nuestra economía despegue y, gracias a eso, podamos nosotros reforzar y mejorar los servicios públicos», ha puesto en valor.

En cuanto a las políticas sociales, Guardiola también se ha detenido en la conciliación y ha avanzado que se terminará la legislatura con la gratuidad de «cero a tres años», a lo que ha unido la reducción de las listas de espera en dependencia, ya que las familias esperan en estos momentos 51 días menos que cuando el PP llegó al gobierno de la Junta.

En cuanto a la sanidad, Guardiola ha señalado que el sistema sanitario en Extremadura es «de calidad» pero ha criticado que, hasta llegar los 'populares', se tomaban decisiones «de espaldas» a los profesionales sanitarios.

«¿Queda mucho por hacer? Claro que queda mucho por hacer. Lo que vamos a hacer nosotros es avanzar de su mano para mejorar nuestro sistema sanitario y para cada día dar un paso mucho más grande en la humanización de los cuidados que tanto nos importa como gobierno», ha incidido.

«Infierno fiscal»

De otro lado, la presidenta del PP de Extremadura y del gobierno autonómico también ha recalcado que su Ejecutivo ha cumplido con su palabra al bajar los impuestos y favorecer que la región saliera del «infierno fiscal», aunque ha mostrado su pesar de que la «pinza Vox-PSOE-Podemos» impidiese la convalidación del decreto con medidas fiscales para acceder a la vivienda.

Por ello, Guardiola ha considerado que «no puede ni debe haber» espacio para los «intereses partidistas» cuando se está hablando de cuestiones que afectan «considerablemente a la vida de la gente».

Asimismo, Guardiola ha criticado que, en el «mejor momento» de Extremadura, en lugar de propuestas y responsabilidad, haya «tacticismo electoral» por parte de quienes quieren impedir que la región «siga creciendo».