Quintana afirma que no es tan importante que la Junta no tenga Presupuestos

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, considera a nivel personal que a veces los políticos dan «demasiada importancia a un presupuesto», ya ... que se cuenta con «herramientas más que suficientes» para hacer las modificaciones oportunas en las cuentas vigentes y que la economía crezca.

De esta manera se ha pronunciado a preguntas de los periodistas este jueves por su valoración ante la situación que está viviendo Extremadura y en concreto por las relaciones entre la Junta y Vox ante la negociación de los Presupuestos Generales de la comunidad para 2025 (PGEx), y si cree que la solución podría pasar por unas posibles elecciones anticipadas.

«A veces los políticos hemos dado demasiada importancia a un presupuesto. España no tiene presupuesto en el año 2024 y tenemos estos datos económicos», ha señalado, recoge Europa Press. Matizó sin embargo que se trata de un pensamiento personal, para incidir en que «hay herramientas suficientes, más que suficientes, cuando tienes un presupuesto, haces las modificaciones oportunas y que la economía crezca».

Quintana habló así en la presentación del balance de gestión del Gobierno de España en Extremadura durante 2024, en la que ha vinculado el «buen momento» social y económico de la región a los resultados de las políticas del Ejecutivo central.

Tampoco ve importante que la Junta tenga o no presupuesto, porque tiene «a disposición suficientes herramientas normativas para un presupuesto, que ya fue aprobado por esta propia administración, llevarlo hacia adelante». «Vuelvo a decir que es una opinión mía, porque probablemente el Gobierno de España tampoco piensa como yo, pero es una opinión mía», ha reafirmado, para remarcar que en el año 2024 el Gobierno de España no tiene presupuesto, «y tenemos bu enos datos».

Así, ha insistido en que nadie ha notado que no tenga presupuesto nuevo, y «las cosas que había que hacer se han hecho». Asimismo ha apostillado que si había que hacer un incremento de las inversiones o si había que llegar a acuerdos, «se han hecho».

Relaciones entre la Junta y el Gobierno

Interpelado también por su balance de las relaciones a lo largo de 2024 de la Junta con el Gobierno, Quintana ha considerado que desde la Delegación hay buena relación con el Ejecutivo autonómico ,y «es más que evidente». Añadió que este entendimiento «es mutuo».

En su opinión, en los últimos meses «han suavizado algunas de las cosas», al hilo de lo cual ha recordado que cuando él empezó en la Delegación, había «una mayor crispación de la Junta hacia el Gobierno». Recordó por ejemplo cómo el consejero de Gestión Forestal, Ignacio Higuero criticó en la propia Delegación la actuación del expresidente Guillermo Fernández Vara respecto al regadío de Tierra de Barros, y dijo que «se había llevado los proyectos». Sin embargo, luego «no presentó ninguna denuncia, no hizo absolutamente nada».

También Quintana recordó que el año empezó «con un supuesto delito de no sé qué magnitud de las mascarillas», las encontradas en Almendralejo, pero el caso se archivó, y «no presentaron ni siquiera denuncia». Por eso abundó en cualquier caso que cree que «han ido rebajando un poco el tono», para insistir en que «no había concesión de agua para los regadíos de Tierra de Barros y el resultado final es que no se quieren hacer».

«Particularmente creo que tenemos buena relación y una relación de respeto institucional por ambas partes. Y yo creo y percibo quizás una menor presión que cuando yo llegué aquí hace un año», dijo Quintana que añadió que la Delegación siempre ha tenido la «mano tendida» y ha ofrecido su colaboración.

Sobre esto último, ha avanzado que la empresa de Trujillo, Diamond Foundry, le vino pidiendo ayuda para que le resolvieran los incentivos, y todas las gestiones las han hecho desde la Delegación, y se han conseguido. «El mayor importe para una apuesta decidida por un sector clave de futuro, y lo hemos conseguido nosotros. Es verdad que la política es así y cuando se consigue desde aquí, prácticamente no se dice nada desde otras instituciones cuando sería bueno. Pero vale, lo acepto, acepto ese juego político, que yo para eso llevo 30 años ya en esto», ha reconocido. Matizó que a él mismo le «toca decir que se han gestionado y que el Gobierno de España ha gestionado 81 millones. Otros no quieren decirlo, pues no lo digan».

Desde la Delegación del Gobierno, Quintana asegura que han tratado siempre de olvidarse «de colores políticos» y todo lo que sea que puedan gestionar en favor de Extremadura lo llevan a cabo. Agregó que también han intentado «por todos los medios llegar a acuerdos cuando no era nada fácil» alcanzarlos con Badajoz en el caso de la limpieza del nenúfar del río Guadiana.

Tampoco era fácil resolver el tema referido a la carretera de Guareña a Santa Amalia, ya que firmaban otras instituciones, pero la Delegación «consiguió que esos dos acuerdos se llevaran para adelante», además de considerar que ambos son muy importantes y que hizo todo lo posible como delegado, para que todas las partes firmaran.