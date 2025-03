Guardiola se compromete a estudiar las enmiendas del PSOE para intentar tener presupuestos

Ceder para aprobar las cuentas regionales. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, se mostró este lunes «muy consciente de que en una ... negociación todas las partes tienen que renunciar», y con ese ánimo va a seguir trabajando para sacar adelante los presupuestos de Extremadura para 2025. A preguntas de los periodistas durante un acto del 112 en Mérida, Guardiola se mostró «encantada con esas manos tendidas», en referencia a la actual dirección del PSOE, y aseguró que va «a coger todas», informa Europa Press.

La presidenta dijo que es «muy consciente de que siempre en una negociación todas las partes tienen que renunciar, ya que una negociación no es imposición» y resaltó que con ese ánimo van «a seguir trabajando» para sacar adelante los presupuestos para 2025. «Vamos a estudiar detenidamente todas las enmiendas y aprobar aquellas que sepamos que son buenas para todos los extremeños, que ese es nuestro único objetivo, de verdad, así que trabajando hasta el final», reiteró.

En ese sentido, confió en que «estos días que son especiales», hagan que «todos tengamos el mismo objetivo que es que nuestra región prospere, avance y que hagamos el bien para nuestros vecinos», tras lo que insistió que va «a seguir trabajando para sacar el mejor presupuesto para los extremeños».

«Yo no quiero que esta región se bloquee, yo lo que quiero es seguir avanzando y es lo que vamos a hacer, trabajar mucho por y para los extremeños», concluyó.

El PP estudiará por tanto las enmiendas presentadas por PSOE y Unidas por Extremadura, porque Vox no ha presentado ninguna, y porque además «con partidos como Vox es muy difícil negociar cuando las decisiones las toma alguien que conoce Extremadura de oídas y cuando se entiende por negociación lo que son actos de imposición», en palabras del portavoz parlamentario y del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá.

«Extremadura no va a ser el laboratorio de experimentos de Abascal», advirtió Sánchez Juliá, «porque en la región no hay problemas de convivencia ni de inclusión, no hay problemas de inmigración, y no vamos a generar problemas con consultas populares, referéndum o lo que quieran hacer», dijo, en referencia a una de las propuestas de Vox para aprobar los presupuestos.

En rueda de prensa este lunes en Mérida, Sánchez Juliá reafirmó que «Extremadura ha sido siempre una tierra solidaria y no va a dejar de serlo». En su intervención, recordó que Vox rompió hace cinco meses un acuerdo de gobernabilidad «por cuestiones que nada tenían que ver con nuestra tierra y ahora piden una consejería, dos puestos en la Mesa de la Asamblea y asesores, pero Extremadura no está para el juego de la silla», declaró.

En cuanto al PSOE, ahora la principal opción de los populares para sacar adelante los presupuestos, José Ángel Sánchez Juliá recordó que la federación extremeña está en un proceso de primarias y que, por eso, desde su punto de vista, actualmente «no hay a día de hoy un líder con el que negociar estas cuentas», por lo que, como ya hiciera hace unos días María Guardiola, instó a esperar a que concluya este proceso, ya que «el cambio de liderazgo puede suponer una ventana de oportunidades».

El rechazo de Esther Gutiérrez

No obstante, cabe recordar que la candidata a la Secretaría General, la mujer que puede sustituir a Miguel Ángel Gallardo al frente del PSOE extremeño, Esther Gutiérrez, ya ha dejado claro que, a diferencia del presidente de la Diputación de Badajoz, ella no tenderá la mano a Guardiola para aprobar los presupuestos regionales.

«Yo no se la tiendo», ha dicho Gutiérrez. A su juicio, las cuentas «no contemplan las cantidades económicas que necesitan medidas importantes para esta tierra», entre las que se encuentra el proyecto del regadío de Tierra de Barros, y rechaza que el PP pida apoyo «a cambio de nada», una «carta blanca» a la que se niega la candidata a liderar el PSOE de Extremadura.

«No puede ser que usted quiera que nosotros le apoyemos los presupuestos y los diputados del PP de esta tierra en el Congreso no apoyen los presupuestos del Gobierno de España, que contemplan (para Extremadura) una financiación mucho mayor que las anteriores y serán beneficiosos», ha expuesto Esther Gutiérrez.

En cualquier caso, el PP mantiene su intención de continuar negociando para sacar adelante los presupuestos y, por eso, «vamos a seguir luchando y trabajando, porque no son los presupuestos del Partido Popular, son los presupuestos de todos los extremeños», dice Sánchez Juliá. «Ningún extremeño entiende que estas cuentas puedan quedar bloqueadas por decisiones que nada tienen que ver con nuestra tierra» y que, según el portavoz popular, contribuyen a que Extremadura continúe progresando.

En este sentido, recordó que el pasado viernes la Junta de Extremadura firmó con los agentes sociales un «ambicioso plan de empleo dotado con 707 millones de euros para seguir reactivando la economía» y también que en los últimos días diferentes colectivos, asociaciones, organizaciones, sindicatos y la patronal «han manifestado en público y en privado que Extremadura debe contar con presupuestos en 2025».