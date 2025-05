Guardiola pide a Sánchez «dignidad ferroviaria» y 20 millones para el regadío de Tierra de Barros

Juan Soriano Viernes, 25 de octubre 2024, 14:27 | Actualizado 19:41h. Comenta Compartir

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, reclama al Gobierno «dignidad ferroviaria» para la región y un impulso decidido al AVE Madrid-Lisboa. También pide la revisión de la Política Agrícola Común en España, una dotación de 20 millones de euros para el regadío de Tierra de Barros y la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Almaraz.

La mandataria extremeña ha sido recibida este viernes en Madrid por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la ronda de encuentros que está celebrando con responsables autonómicos.

Guardiola ha entregado a Sánchez un documento con 88 propuestas para la región con el objetivo de que sean estudiadas por los distintos ministerios. Según ha explicado, sigue la línea de la Agenda para el liderazgo, la modernización y el avance de Extremadura (ALMA), con la cual el Ejecutivo extremeño reclama una reparación sobre la deuda histórica del Estado con la comunidad.

Tras el encuentro, ha puesto énfasis en sus peticiones sobre infraestructuras, especialmente las ferroviarias. La presidenta extremeña ha vuelto a solicitar un tren digno con inversión suficiente para que la línea de alta velocidad entre Madrid y Lisboa por Extremadura sea una realidad lo antes posible. «No podemos esperar a 2034», ha señalado.

Para ello, ha pedido que se aceleren los tramos pendientes en Castilla-La Mancha y que se licite aquello que no dependa del paso por Toledo y Talavera de la Reina, los puntos donde hay más complicaciones. Una cuestión que también ha planteado el propio ministro de transportes, Óscar Puente, pero para ello es necesario aprobar de forma definitiva del estudio informativo y realizar los trámites ambientales.

Asimismo, la presidenta extremeña ha pedido que se reclame a Portugal un impulso a la alta velocidad. Como ha recordado, Pedro Sánchez señaló tras la cumbre ibérica de este miércoles que el compromiso del Gobierno es contar con esa línea en 2030. Pero el primer ministro portugués, Luís Montenegro, insistió en que su prioridad es la línea Oporto-Vigo y que el tendido de Lisboa a la frontera en Badajoz no estaría hasta 2034. «España tiene que ser muy contundente en la exigencia de que se cumpla la fecha, que además es la que pide Europa, y que es 2030», ha dicho Guardiola.

La presidenta de la Junta ha reconocido que el encuentro con Sánchez ha sido cordial, pero no ha obtenido compromisos concretos. «He encontrado buenas palabras, pero no me valen», ha afirmado. Y aunque hubiese recibido alguna promesa, ha asegurado que «sólo me vale ver la licitación en el BOE de los tramos que faltan».

Guardiola también ha reclamado un impulso para el tren Ruta de la Plata, con el objetivo que se puede incluir en la red básica ampliada de la Red transeuropea de transportes, lo que permitiría optar a fondos comunitarios y comprometer la apertura para 2040.

Asimismo, ha reclamado nuevo material rodante para la región. «Extremadura espera infraestructuras que otros tienen desde hace 30 años», ha señalado. «Tampoco puede ser el cementerio de trenes». Según ha dicho, los extremeños están cansados de ser noticia por las incidencias ferroviarias. «No tenemos por qué acostumbrarnos a las averías».

Las peticiones ferroviarias realizadas por Guardiola en la rueda de prensa posterior al encuentro han tenido respuesta por parte del Gobierno. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que la presidenta extremeña «ha hecho hoy un ejercicio inaceptable de demagogia en torno a lo que está haciendo el Gobierno de España en relación a la conexión ferroviaria con Extremadura».

Además, añadía un vídeo de su intervención en el Senado el pasado martes en el que exponía lo que hizo el PP en el Gobierno de España por el tren extremeño como dejar caducar en el año 2013 la declaración de impacto ambiental y que en 2018 el Gobierno popular resolvió el contrato para la integración ferroviaria en Talavera de la Reina. «La historia les retrata a ustedes como el Gobierno que menos obra ferroviaria ha licitado en Extremadura, con un récord absoluto en el año 2017 de 7 millones de euros», añadió.

Infraestructuras

En materia de infraestructuras, Guardiola también ha pedido un impulso a la autovía entre Cáceres y Badajoz, así como a la A-43 de Extremadura a Valencia, ya que ha indicado que actualmente es la tercera carretera nacional con más siniestralidad. Igualmente, ha pedido inversiones para la A-81 de Badajoz a Granada, la A-83 de Zafra a Huelva y la autovía de Cáceres a la frontera con Portugal.

Ampliar María Guardiola, en su rueda de prensa en la Moncloa tras reunirse con Pedro Sánchez. Efe

Almaraz, campo y despoblación

Guardiola también ha pedido que se revoque la decisión de cierre de la central nuclear de Almaraz y que se alargue su vida útil. Incluso ha invitado a Pedro Sánchez a visitar juntos las instalaciones para comprobar las mejoras que se han hecho y las posibilidades de actividad que aún ofrece. Mantener la clausura, según ha indicado, sería «sumir en la oscuridad» y la despoblación al norte de Extremadura.

Para combatir los problemas de despoblación también ha pedido un plan de inversión para la rehabilitación en el mundo rural, una cuestión en la que está trabajando la Junta de Extremadura pero para la que reclama el apoyo del Gobierno central.

Asimismo, considera fundamental la modificación del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC), que considera perjudicial para los intereses del campo extremeño. También ha pedido al Gobierno que participe en el regadío de Tierra de Barros, que fue declarado de interés general en 2021. «Necesitamos el compromiso del Estado», ha asegurado, por lo que ha pedido que al menos aporte 20 millones de euros, la misma cantidad comprometida por la Junta de Extremadura en el proyecto de presupuestos del próximo año. En materia de sanidad animal ha reclamado una coordinación nacional en la intervención frente a enfermedades como la lengua azul ante la aparición de nuevos serotipos.

Para asegurar el desarrollo de Extremadura ha pedido modificaciones en la planificación eléctrica que permita tanto facilitar la generación de energía como la instalación de proyectos industriales electrointensivos. Para ello, Guardiola estima necesario la mejora inmediata de la red de transporte en la comunidad.

La presidenta extremeña ha recordado que lleva un año y tres meses esperando un encuentro con Pedro Sánchez y ha afirmado que en este tiempo hay presidentes de comunidades autónomas que han celebrado hasta cuatro encuentros, alguno incluso un mes después de haber sido nombrado. «Los extremeños no somos menos que nadie», por lo que ha pedido que se corrija este hecho.

En cuanto a la financiación autonómica, ha indicado que ese no era el propósito de su reunión, ya que considera que se debe tratar de forma multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en la Conferencia de Presidentes, sobre la que ha desvelado que se prevé un encuentro en diciembre. En cualquier caso, ha mostrado su rechazo al «concierto separatista» de Cataluña y su oposición a ceder recursos del Estado para que sean gestionados por una comunidad autónoma.

Documento que le ha entregado Guardiola a Sánchez