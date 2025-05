María Guardiola, candidata del PP a la Junta, es el personaje de moda de la política española por hacer valer su palabra y mantener su ... no a la entrada de Vox en el Gobierno de Extremadura, seguido de una contundente defensa de lo que a su juicio les separa: violencia machista, inmigración y derechos LGTBI. Pero el fracaso de esas conversaciones ha dejado a la región al borde de unos segundos comicios autonómicos tras el empate a 28 diputados con el PSOE, 5 de Vox y 4 de Unidas por Extremadura. La mayoría absoluta está en 33.

–¿Entró al hemiciclo de la Asamblea el martes pensando que habría acuerdo con Vox?

–Entré pensando que existía una pequeña posibilidad de que la cordura se impusiera y Vox apoyara la candidatura de Abel Bautista (PP) a presidir la Asamblea.

–¿Sólo pequeña?

–Sí, porque el líder nacional (Jorge Buxadé) vino a Mérida a dar instrucciones a los suyos para que nadie se moviera en Vox.

–¿Y salió pensando que habría segundas elecciones?

–Sí, en ese momento pensaba que con esa actitud ellos habían roto cualquier posibilidad, pero es verdad que después de mi comparecencia escuché la del representante de Vox en Extremadura diciendo que seguía con la mano tendida, y me alegro que sea así. Yo también la mantengo tendida para desbloquear cuanto antes esta situación.

–¿Han retomado los contactos, está abierta la posibilidad de acuerdo con Vox?

–El acuerdo por nuestra parte siempre ha estado disponible. Hemos ofrecido un pacto programático, la Presidencia de la Asamblea, la secretaría de la Mesa...

–Pero si antes con esos puestos no ha habido acuerdo, ¿por qué ahora lo puede haber?

–Ellos han pensado que yo quería ser presidenta (de la Junta) a cualquier precio, que iba a tragar con todo, y han visto que no es así.

–¿Si ya no tienen el margen de la Asamblea para negociar, qué les va a ofrecer a Vox?

–Un acuerdo programático.

–¿Se va a ampliar el que ya difundieron?

–Es que todavía no sé qué piden. Dispuesta a ampliarlo sí estoy, a estudiar cualquier cuestión razonable para la región.

–¿Después del 23-J cambiará de criterio con Vox?

–No, no juego a engañar a nadie. Desgraciadamente, parece que se ha normalizado en esta tierra que los políticas digan una cosa y hagan otra. Me puedo equivocar, yo me equivoco, pero eso es una cosa y otra cambiar de posición según el interés personal.

«No sé el porcentaje que debe tener Vox para entrar en un Gobierno; con un 8% carece de sentido»

–Alberto Núñez Feijóo ha dicho que es lógico que Vox entre en Valencia porque tiene un 12% de votos. ¿Qué porcentaje tiene que lograr Vox para entrar aquí?

–No sé cuál tiene que haber aquí, el que tienen en Extremadura es un 8% frente a un 39% nuestro, y el acuerdo que ellos planteaban está fuera de toda proporcionalidad. No se puede pretender controlar el legislativo y además estar en el ejecutivo, eso carece de sentido cuando se tienen 5 diputados frente a 28.

–¿Pero si es unas nuevas elecciones Vox logra el 12%, entraría en el Gobierno con María Guardiola?

–Ya, pero cada territorio es diferente. En Extremadura no tenemos problemas de lengua, ni de inmigración, yo hablo de mi región y siempre he dicho que quiero un gobierno en solitario. Por tanto, todo aquel que ha depositado su confianza en el Partido Popular sabía perfectamente lo que yo había dicho.

–Eso es lo que dice María Guardiola, pero su partido ha fijado un criterio de porcentaje o de diputados para los gobiernos de coalición con Vox.

–No, el criterio que ha establecido Feijóo es el de libertad absoluta y manos libres para que cada barón en su territorio decida lo que cree que es mejor para sus vecinos.

«Me parece razonable lo que defiende Feijóo, pero en Extremadura no es oportuno»

–Feijóo también ha defendido e que gobierne la lista más votada. ¿No lo considera correcto?

–Yo considero que ahora mismo, tal y como están las reglas del juego, no es posible. No entro a valorar si es correcto o no. A mí me parece razonable lo que él defiende, pero no creo que sea oportuno en Extremadura porque no voy a permitir que quien ha llevado a esta tierra a la peor de las situaciones se mantenga en el Gobierno.

–Dice que Extremadura votó cambio el 28-M, pero ¿no cree que en todo caso sería un cambio protagonizado por dos partidos ya que el PP se quedó en 28 diputados y necesita 33?

–Claro que sí, pero en distintas proporciones. Tenemos casi seis veces más fuerza que Vox, y nuestro ofrecimiento era más que generoso. Son ellos los que tienen que explicar por qué con cinco diputados lo quieran todo.

–Vox siempre ha sido claro de que su condición era entrar en el Gobierno regional.

–No, no, Vox en Extremadura yo nunca he escuchado decir a su candidato que quería consejerías. Lo que sí le he escuchado decir es: aseguramos el cambio, y no lo está cumpliendo. Pero nunca le he oído decir al señor Pelayo Gordillo que en Extremadura era exigible sí o sí entrar en tres, en dos o en una consejería. Eso no lo ha dicho él.

–¿Cree que si hubiera sido por Vox Extremadura y su candidato habrían aceptado el acuerdo sin entrar en el Gobierno?

–Eso creo. Ha sido una imposición de Madrid y Vox a nivel nacional ha querido exhibir la pieza de Extremadura. Pagamos el pato para que ellos pueden mostrar músculo en otras regiones.

–El PSOE también dice que Extremadura está siendo un laboratorio de la política nacional, pero por las dos partes, de Vox y del PP. ¿Es así?

–Eso es lo que hubiera hecho el señor Fernández Vara, someterse a la obediencia de su jefe, que es lo que nos tiene acostumbrado. Jamás voy a utilizar Extremadura de moneda de cambio de nada, el laboratorio ha sido esta tierra con su Gobierno, intentando colar un macrovertedero, inaugurando proyectos que quedan fuera del Perte o vendiéndonos un Ave cuando lo que tenemos es un tren de tercera o de cuarta.

Consejo de Gobierno

–¿Tanta diferencia hay entre pactar un acuerdo programático, que a fin de cuentas es lo que obliga a los partidos que lo suscriben y marca la hoja de ruta de un ejecutivo, a que haya un consejero de otro partido sentado en el Consejo de Gobierno?

–Sí, hay mucha diferencia. Para mí, sí. Y eso se lo deberían aplicar en todo caso los que tienen cinco diputados. Yo en Agricultura tengo a la mejor, a Mercedes Morán, la persona que más sabe de campo o de la PAC. ¿Por qué Extremadura tiene que renunciar a la mejor por el capricho de un partido que lo único que quiere es sentarse en un sillón?

–Pero se habría negado con otras consejerías, ¿no es así?

–Porque ellos no tienen políticas pegadas a la tierra, lo que quieren es vender una ideología y para eso no están los gobiernos. Esto es algo muy serio y yo no quiero tener en el Consejo de Gobierno a personas hablando de debates culturales que están superados, lo que quiero es a personas preocupadas por los problemas reales de los extremeños: los impuestos, la sanidad, los autónomos, pero no hablar de violencia intrafamiliar o de nada que no sea una realidad pegada a esta tierra.

–¿Cree que Feijóo debería ser con los pactos con Vox tan contundente como usted, establecer el mismo cordón sanitario y decir de cara a las elecciones generales que no incluirá al partido de Abascal en su Gobierno?

–El que debería establecer un cordón sanitario a Vox es el PSOE, y tiene la oportunidad de hacerlo en Extremadura apoyando la investidura de María Guardiola, en lugar de hacer el teatro de presentarse a la investidura para perder. Lo que me gustaría es que el señor Fernández Vara piense por una vez en su tierra y me preste cinco votos para hacer el cambio que han votado los extremeños.

–Le preguntaba por Feijóo y Vox.

–Feijóo sale a las elecciones a ganar con una mayoría suficiente, y eso es lo que va a pasar y a lo que le vamos a ayudar.

–Retomo su propuesta de que el PSOE le preste cinco diputados. ¿Este tipo de posturas que hace María Guardiola no pueden llevar a la política extremeña a un callejón sin salida.

–Siempre hay alguna salida. Creo que somos el único partido transparente con nuestra hoja de ruta, quienes cambian de postura cada rato son los otros. Guillermo (Fernández Vara) salió la noche electoral despidiéndose de los extremeños. Yo no salí hasta que no me llama para ponerse a mi disposición y darme la enhorabuena. Decir ahora que se presenta a la investidura es no tener palabra, tomarle el pelo a los extremeños y así es muy difícil que confíen en él.

Sondeos

–¿Tienen sondeos que indican que el PP mejorará su resultado con otras elecciones?

–Yo el único sondeo que tengo es el de siempre, el de la calle, pero estoy convencida de que los extremeños van a premiar la sinceridad, la coherencia y el valor de la palabra dada.

–Los opinadores considerados de izquierda han halagado mucho su postura, pero los mismos situados a la derecha la censuran duramente. ¿Le descoloca esta situación, siente que los partidarios del PP la critican?

–No, no siento que los partidarios del PP me critiquen, siento un apoyo importantísimo de mi partido a todos los niveles. Es verdad que en las redes sociales recibo muchísimas críticas, insultos, amenazas, pero afortunadamente no es el mundo real, es el mundo virtual y a ese le presto la atención justa. De verdad que percibo mucho reconocimiento a lo que debería ser normal, también quiero decirlo. No he hecho nada que no haga siempre en mi vida, que es cumplir con lo que digo.

–¿La presidenta del PP de Extremadura no debería aplicar lo que piensa su militancia, no lo que opina María Guardiola?

–Pero si es que yo quiero pactar con Vox, digo lo mismo que dice la mayoría de la militancia del PP. No soy experta en negociaciones, pero sí soy economista, sé de números, y la cuenta es sencilla: 28 y 5 (diputados), y cada uno debe tener lo que le corresponde a esos números. Quiero pactar con proporcionalidad y con justicia. Tengo toda la disposición a sentarme para firmar un acuerdo programático, un acuerdo de gobierno que cambie de verdad esta tierra con políticas diferentes que nos lleven a resultados distintos. Pero parece que eso no importa, que solo vale hablar de sillones. Si a nivel nacional no se hubiera utilizado esta tierra, estaríamos hablando de otra cosa, porque quiero pensar que el candidato de Vox en Extremadura hubiera firmado el acuerdo.

–¿Entonces no incluye a Vox por valores e ideas o por cuestión numérica?

–Por ambas cosas. Con otro escenario la gente podría haberme exigido otra cosa, o a lo mejor yo no tendría que estar al frente de nada si fuera una cuestión personal. Pero es que no estamos en ese escenario. Estamos en el de 28 y 5 diputados y que la ideología no se hace dentro del Gobierno. Ese es mi criterio.

Memoria democrática

–¿No se merecen las personas enterradas en cunetas y los familiares que quieren recuperar sus restos la misma dignidad que ha defendido para mujeres o inmigrantes?

–La dignidad se la merecen todos.

–¿Entonces por qué quiere derogar la ley de Memoria Democrática como incluye en el acuerdo programático con Vox?

–Eso no es mío. Yo eso lo pongo dentro del acuerdo para acercar posturas y lo aceptaría porque entiendo que se sustituye, y viene en ese punto del acuerdo, por una ley de memoria y reconocimiento a todos, no solo a una parte. Eso para mí no es una prioridad. Es una prioridad respetar el pasado y atender la dignidad de todos, pero yo no haría política con eso. Lo pongo en el acuerdo porque Vox lo pide como exigencia en la primera reunión y es algo que podría asumir.

–¿Se va a presentar a la investidura?

–Sí tengo los apoyos, sí; pero yo no hago teatro ni utilizo las instituciones como otros.