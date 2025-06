Guardiola ataca al PSOE y acusa a Vox de buscar su interés

Ni PSOE ni Vox, los dos únicos partidos que pueden conceder al PP la mayoría necesaria para sacar adelante iniciativas en la Asamblea de Extremadura. ... La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha atacado con dureza al principal grupo de la oposición en el Parlamento regional, pero también ha rechazado la mano tendida por Vox, al que acusa de buscar su propio interés.

En su respuesta a los grupos parlamentarios en la segunda jornada del debate sobre el estado de la región, la presidenta extremeña ha incidido en los argumentos que ofreció en la primera sesión. A su juicio, las cifras de empleo, la bajada del paro y el récord en las exportaciones y en la llegada de turistas evidencian la mejora de la comunidad. Por ese motivo, ha reprochado que después de dos años de gobierno y «de datos incontestables» no ha recibido de los grupos de la oposición «ni una sola palabra que reconozca los avances de la región».

«Aunque no lo quieran ver, Extremadura avanza y no va a esperar a gente que no cree en ella», ha afirmado. Por ese motivo, ha anunciado que seguirá en la misma línea a pesar de tener en contra a un Gobierno central del PSOE acosado por la corrupción y que funciona como «una organización criminal».

La presidenta extremeña se ha centrado principalmente en rebatir las críticas del PSOE, que a su juicio aún no ha superado que perdiera el Gobierno regional hace dos años. Guardiola ha incidido en las cifras de asistencia sanitaria, el aumento de ocupados jóvenes (ha asegurado que la cifra de parados en la región es hoy de 66.577) y el incremento de las plantillas docentes. También ha defendido su política fiscal, con la que afirma que se han devuelto 120 millones de euros a los extremeños y pese a ello la recaudación aumenta en 150 millones.

Sobre el proyecto de regadío de Tierra de Barros, al que no se refirió en su primera intervención, ha asegurado que el PSOE dejó «una chapuza sin planificación» y que además mintió a los extremeños. «Nunca hubo financiación europea para este proyecto y ustedes lo sabían, ustedes lo ocultaron».

En cuanto a los proyectos industriales en marcha, ha acusado al PSOE de tratar de apuntarse el mérito. «Lo que realmente dejaron fueron powerpoints, maquetas y palabras al aire», ha afirmado. «Y nosotros los estamos convirtiendo en desarrollo industrial, en empresas activas y en empleos reales», ha añadido. «Estamos impulsando proyectos que van a cambiar para siempre la economía y la sociedad extremeña».

Mientras que en la primera jornada no hizo referencia a los casos de corrupción en torno al PSOE, en esta segunda intervención ha afirmado que el partido está centrado en las mordidas y «en el reparto de prostitutas», marcado por casos como la contratación del hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la Diputación de Badajoz cuando estaba presidida por el actual secretario general de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo.

En cuanto a Vox, Guardiola ha asegurado que no paga peajes ni acepta chantajes, por lo que no va a hipotecar su acción de gobierno a ninguna sigla, «a un lado ni otro» del hemiciclo. «No estamos en el mercadeo, estamos en la gestión», ha afirmado. «Por encima de los vetos y de los que vetan».

Tras la intervención de Ángel Pelayo Gordillo, presidente del Grupo Vox, quien ha pedido un cambio de rumbo al Gobierno regional del PP, Guardiola ha afirmado que este partido es «la única excusa que tiene Pedro Sánchez para mantenerse en el poder». En su opinión, «lo que hacen es alimentarlo con sus decisiones, rompiendo pactos de gobierno, bloqueando cuentas regionales y abriendo debates más que superados». En cuanto a su oferta de negociación, ha apuntado que «hagan lo que quieran, pero no digan que lo hace por Extremadura, sino por su interés, sus siglas y Abascal».

Guardiola se ha referido brevemente a Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, una coalición liderada por Podemos, que a su juicio ha demostrado ser un partido «perfectamente inútil» por su labor en el Gobierno central.

Frente a las críticas de la oposición, ha asegurado que mantendrá la línea de su gobierno, con medidas que beneficien la vida de los extremeños.