Vox pide a Guardiola que cambie el rumbo y renuncie a pactar con el PSOE

Vox pide a María Guardiola que cambie el rumbo y regrese a los principios recogidos en el pacto de investidura que le permitió llegar a ... la Presidencia de la Junta de Extremadura, para lo que exige negociar, empezando por las cuentas autonómicas del próximo año, y alejarse del PSOE, al que considera un partido corrupto y poco fiable.

El presidente del Grupo Vox en la Asamblea de Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha criticado en su primera intervención en el debate sobre el estado de la región la centralidad a la que apeló Guardiola en su discurso del martes. A su juicio, la presidenta popular extremeña mantiene las políticas izquierdistas en lugar de abordar la reducción del gasto público y hacer frente a problemas como la inmigración ilegal.

Gordillo ha evidenciado la decepción de Vox con el PP por los dos primeros años de la legislatura. Según su análisis, poco ha cambiado en la región en este tiempo y el Gobierno regional ha fallado a los regantes del proyecto de Tierra de Barros, a los trabajadores y pequeños empresarios «asfixiados aún por una fiscalidad confiscatoria», a las familias que esperan meses para una cita médica o al joven que no tiene para comprar un coche y que sigue sin un tren digno.

Para Gordillo, a pesar de que Guardiola tensó las relaciones con Vox en la campaña electoral y después pidió la abstención del PSOE para ser presidenta, finalmente firmó un acuerdo de investidura en la línea de otras comunidades autónomas. Pero hace un año se rompió por las diferencias con el PP en materia de inmigración, lo que ha llevado a alejarse del cambio. «Los extremeños no querían una nueva directora de los viejos errores. Querían reformas, claridad, valentía. Les ha dado continuidad, ambigüedad y sumisión a los postulados de la izquierda», ha afirmado.

En su opinión, no se ha producido la transformación estructural que esperaban los votantes que dieron la mayoría al bloque de derechas en las elecciones de 2023. «No se ha producido ese cambio sustancial en la administración y en la política de Extremadura al que usted se comprometió: la izquierda sigue impregnándolo todo», ha añadido.

En esa misma línea, ha acusado a Guardiola de renunciar a un acuerdo para las cuentas de este año y recurrir en su lugar a la negociación con el PSOE, con el que llegó a cerrar un pacto. «Si Extremadura no tiene presupuestos no es porque Vox no fuera claro en sus reivindicaciones, que no son sino el mandato de los extremeños que nos apoyaron en las urnas, sino por su cerrazón y sus absurdas líneas rojas», ha incidido.

Gordillo ha afirmado que «lo poco que ha cambiado en Extremadura» en estos dos años ha sido por presión o iniciativa de Vox, como las bajadas fiscales, o bien por propuestas suyas que se ha apropiado el PP. El resto son cuestiones que no necesitan el apoyo del Parlamento regional, como el proyecto de creación del Observatorio de opinión pública para realizar encuestas electorales. «Toda su acción de gobierno es una mera gestión de los asuntos cotidianos, sin ambición, sin voluntad de cambio, fruto de su debilidad parlamentaria, por un lado, y de su querencia por la inercia izquierdista por el otro», ha aseverado.

«No tiene mayoría absoluta»

En cuanto al discurso de Guardiola en el debate del estado de la región, Gordillo ha criticado que no mencionara el proyecto de regadío de Tierra de Barros, del que exige su ejecución. También cuestiona la oposición al cierre de la central de Almaraz, ya que considera que la Junta no ha hecho nada por impedirlo, empezando por bajar los impuestos autonómicos. Y considera que los anuncios de nuevas medidas son «un gran cheque sin fondos», ya que «no tiene mayoría absoluta ni los demás grupos tenemos obligación de aprobarle nada en lo que no estemos de acuerdo o consideremos lesivo para los intereses de Extremadura».

«Sola no puede, no le dan los números, y Vox no ha venido a hacer de palmero al PP porque usted lo vale», ha afirmado Gordillo. «Todo cuanto ustedes propongan y dependa de Vox, sea negociable o mejorable, será objeto de negociación a dos bandas, o no será». Y ha cedido a Guardiola la iniciativa para tratar de llegar a un acuerdo para los Presupuestos autonómicos de 2026.

Para volver a la senda de negociación con Vox, Gordillo exige al PP que corte relaciones con el PSOE, y ha advertido que cualquier acercamiento a los socialistas recibirá respuesta de su partido. Asimismo, se ha preguntado si la Junta seguirá subvencionando a los sindicatos UGT y CC OO y a la patronal, financiando «a organizaciones abierta y declaradamente socialistas» y dedicando fondos «a esa costosísima e inútil cooperación internacional». También ha pedido una oposición clara a las políticas migratorias del Gobierno central y el reparto de menores no acompañados. «Vox no va a ser cómplice en ningún caso de una política migratoria que lleve a España a ser la principal entrada de inmigración ilegal en Europa», ha afirmado. «Nosotros no somos socialistas, usted señora Guardiola, por el contrario, de tanto practicar la centralidad que invocaba ayer, cada día lo parece más».