Guardiola advierte sobre «la letra pequeña» del tren y Milana Bonita dice que «cuatro minutos» no son motivo de «alegría»

«Cuatro minutos no son motivo para estar alegres»

Por su parte, desde la plataforma Milana Bonita, creada en 2017 para reivindicar un tren «digno» para Extremadura, su portavoz, Juan Carlos López Duque, ha manifestado que no se puede hablar de día «histórico» porque «sólo se ganan cuatro minutos». Sí ha valorado positivamente que al electrificarse la vía los trenes van a presentar menos averías «y eso será una ventaja -ha dicho-, pero cuatro minutos no son motivo para estar alegres, ni por parte de Renfe ni por las autoridades», ha remarcado. El portavoz del colectivo ha insitido, en declaraciones a este medio, en que este «pequeño movimiento» no va a solucionar los problemas del tren extremeño, al tiempo que ha señalado que «están pendientes la reapertura de la Ruta de la Plata, los arreglos hasta Valencia de Alcántara, el tren de Huelva y Sevilla, y el tren a Madrid; las demandas que se han venido sucediendo a lo largo de los últimos años», ha terminado.