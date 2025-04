El Alvia solo acorta el trayecto Madrid-Badajoz en cuatro minutos tras conectarse a la catenaria

Solo cuatro minutos en un trayecto de 4 horas y 17 minutos. Esa es la ganancia en tiempo que tuvieron este domingo los pasajeros que ... viajaron a Madrid en el tren que estrenó la catenaria electrificada que ha sido instalada en Extremadura para mejorar las prestaciones del tren. «No podemos conformarnos, tenemos que aspirar a mucho más», dijo la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, tras conocer que el tiempo de viaje apenas se reduce.

«Es un paso importante que llega con retraso –añadió la mandataria extremeña–. Pero urge recuperar el tiempo perdido y que el Gobierno invierta en el AVE que conecte Extremadura con Madrid. Es una deuda», añadió en un mensaje con el que pretendía llamar la atención sobre todo lo que falta por construir para que Extremadura y Madrid queden conectados con un AVE homologable al que circula por otras regiones españolas.

Esa era la valoración de María Guardiola tras tener noticias de que por fin había entrado en funcionamiento una infraestructura que ha sido instalada en la región para que los trenes puedan circular con tracción eléctrica a su paso por Extremadura.

Hasta ahora, el tren Alvia que conecta Badajoz con Madrid circulaba por territorio extremeño tirado por los motores diésel, un sistema de propulsión que se mantenía hasta llegar a Leganés, donde era conectado a la catenaria para realizar el tramo final enganchado a la red eléctrica.

Ampliar A las 19.54 el tren alcanzó brevemente una velocidad de 201 km/hora. hoy HOY

La situación cambió este domingo cuando, sin ser comunicado previamente por Renfe, el tren fue conectado al cableado para permanecer enganchado a la red entre Badajoz y Cáceres, desde donde prosiguió el viaje hacia Madrid impulsado de nuevo por los motores de gasoil.

«Los tiempos de viaje apenas se verán reducidos unos pocos minutos con trenes que no van a poder superar los 200 km/h», añadió María Guardiola confirmando una información adelantada por HOY en la que se explicaba que aunque la electrificación permite a los trenes Alvia alcanzar los 220 kilómetros por hora, en Extremadura no se podrán sobrepasar de momento los 200 km/h porque las vías no cuentan con el sistema de señalización ERTMS, aún en fase de obras y sin que el administrador ferroviario, Adif Alta Velocidad, haya podido concretar en qué fecha finalizará la instalación.

Julia Acedo, una viajera que hizo ayer el trayecto de vuelta entre Cáceres y Badajoz, confirmó que no superó los 200 km/h salvó en algún instante que alcanzó los 201. «Se nota que va un poco más rápido que antes», confirmó.

Un avance tímido

«No se puede hablar de día histórico», añadió el presidente de la Plataforma Milana Bonita, Juan Carlos López Duque, quien coincidió en que hasta el momento apenas ganan cuatro minutos los viajeros que suban o bajen del tren en Badajoz. Así, el Alvia sale de Madrid a las 16.38, a la misma hora que antes, pero ahora está previsto que llegue a Badajoz a las 20.51, cuando antes lo hacía a las 20.55. No obstante, ayer entró en la capital pacense con seis minutos de restraso.

Además, esa mejora de cuatro minutos no afecta a quienes realicen el trayecto de ida o vuelta entre Cáceres y Madrid, donde no se introducen cambios.

En todo caso, el presidente de esta plataforma nacida para reivindicar la mejora del tren extremeño sí valoró positivamente la ventaja que supondrá contar con un sistema de propulsión eléctrico dado que su fiabilidad es mayor y se presume que habrá menos averías. «Eso será una ventaja, pero cuatro minutos no son motivo para estar alegres, ni por parte de Renfe ni por las autoridades», remarcó López Duque.

El portavoz de este colectivo añadió que este «pequeño movimiento no va a solucionar los problemas del tren extremeño, que sigue pendiente de la reapertura de la Ruta de la Plata, los arreglos hasta Valencia de Alcántara, el tren de Huelva y Sevilla, y el tren a Madrid».

María Guardiola insistió en su mensaje reivindicativo:«No podemos conformarnos, tenemos que aspirar a mucho más».

En ese más del que hablaba la presidenta regional se incluye la necesidad de avanzar en la nueva plataforma a su paso por Castilla-La Mancha, una obra que se presume lejana porque todavía no cuenta con proyecto.