Imagen de archivo de una operación de la Guardia Civil. HOY
Sucesos de Extremadura

La Guardia Civil investiga el hallazgo de un cadáver en una finca próxima a Logrosán

El cuerpo, que no presentaba signos de violencia, fue encontrado el pasado domingo

A. Murillo

Domingo, 31 de agosto 2025, 13:56

La Guardia Civil investiga el hallazgo hace una semana del cadáver de un hombre en una finca de la comarca cacereña Miajadas-Trujillo. Según ha podido saber HOY, el cuerpo sin vida se encontró el pasado domingo 24 de agosto en las proximidades del término municipal de Logrosán. Tras conocer el hallazgo, hasta el lugar se desplazaron agentes de la Guardia Civil y servicios médicos, que accedieron a la zona donde se encontraba el fallecido.

En ese momento los servicios médicos no pudieron certificar las causas de la muerte, por lo que se activó el protocolo establecido para el levantamiento del cadáver. La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de Cáceres llevó a cabo una inspección de la zona mientras el médico forense examinaba el cuerpo, sin hallar signos de violencia. Por este motivo, el cadáver fue trasladado al Instituto de Medicina Legal de Cáceres para practicarle allí la autopsia para determinar la causa exacta de la muerte.

Sin documentación

Indican fuentes de la Benemérita que el fallecido hallado en un paraje rural no portaba documentación que permitiera su identificación. Finalmente, los investigadores del Laboratorio de Criminalística de la Comandancia de Cáceres pudieron determinar que se trata de un varón sin domicilio conocido.

La Guardia Civil mantiene abierta una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido.

