El grupo Los Jateros exige una disculpa a El Redoble por los cambios en el fandango

El Grupo Folklórico Los Jateros hacía público en la mañana de este jueves, 4 de mayo, una nota de prensa «tras la polémica surgida ... por lo acontecido en la bajada de la Virgen de la Montaña de Cáceres». El grupo frexnense considera que «en una parte de la procesión la Asociación Cacereña de Folklore El Redoble malinterpreta delante de la Virgen nuestro querido Fandango de la Virgen de los Remedios, modificando completamente su letra para rendir homenaje a la Virgen de la Montaña».

El grupo Los Jateros aclara que «la Junta Directiva del grupo se hizo eco de la noticia mucho antes de que saltara públicamente, y desde entonces hemos intentado llevar y conducir este tema de la manera más discreta». Destacan que «somos nosotros los que nos pusimos en contacto con la Federación Extremeña de Folklore, tanto telefónicamente como mediante una carta expresando nuestro malestar, y con el grupo implicado ya que consideramos que la decisión de adaptar el tema dedicado a nuestra patrona atenta gravemente contra la identidad de Los Jateros, contra el pueblo de Fregenal, y en definitiva contra el propio Folklore».

Igualmente, apuntan que «el fandango de la Virgen de los Remedios fue creado para cantar y bailar a nuestra patrona en sus fiestas patronales, siendo un tema que se interpreta los dos lunes de romería dentro del Santuario, el momento más deseado para un jatero, emotivo para los frexnenses y una acción de veneración a nuestra patrona, la Virgen de los Remedios».

Desde la Junta Directiva señalan como principal responsable a la Federación Extremeña de Folklore, que entienden «debería tener la obligación de velar por las tradiciones, la cultura y la identidad de cada lugar». Aclara la dirección del grupo que «de todos es bien sabido que el folklore es popular y su uso es libre, pero respetando su identidad.

Cada año, desde la Federación se organizan jornadas de música y danza para que actos como el acontecido no ocurran. «Si se organizan jornadas de coordinación entre los grupos, lo correcto sería que las cumpliésemos», añade.

Los Jateros consideran que «es inadmisible que se permitan actos de este tipo sin consecuencia alguna. Por lo que simplemente exigimos unas disculpas por parte de 'El Redoble' y la garantía de que no volverá a cometerse tal acción. La relación entre nuestros dos grupos siempre ha sido buena y no quisiéramos que ante lo acontecido dejara de serlo, pero no queremos pasar por alto nuestro malestar ante esta situación».

Al mismo tiempo, desde el grupo folklórico quieren aclarar que «con esto no estamos diciendo que nuestro querido Fandango de la Virgen no se pueda interpretar fuera de Fregenal y por otras agrupaciones que no sean Los Jateros, como nosotros hacemos con las demás jotas, sino que si tenemos el honor de que alguna agrupación folklórica interprete nuestro querido tema lo haga con su música, letra y danza».

La nota culmina destacando que «el daño ya está hecho, pero estamos a tiempo de que en un futuro esto no vuelva a pasar. Pedimos públicamente desde estas líneas que la Federación no se mantenga al margen y actúe en consecuencia ante esta falta de respeto».