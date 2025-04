La compra de libros de texto se aplaza por el retraso en las ayudas de la Junta

Falta menos de una semana para el inicio del curso escolar y buena parte de las familias de la región aún no dispone de libros ... de texto a la espera de que se resuelvan las ayudas de la Junta de Extremadura. El retraso en la resolución, unido a otros factores, ha llevado a demorar una compra que suele resolverse en el mes de julio.

Las ayudas para libros de texto se conceden a las familias numerosas y a las que cumplen unos criterios de renta. La subvención es de 120 euros por alumno en Primaria y de 150 en Secundaria, FP Básica y Educación Especial, pero la cantidad a recibir depende de la dotación que destine la Junta. La concesión se realiza por dos procedimientos. Para centros públicos se lleva a cabo un libramiento de fondos para que los colegios compren los lotes, mientras que para los concertados es necesario resolver una convocatoria específica.

En ambos casos los libros se gestionan desde los centros con el objetivo de formar un banco para ofrecer el material a todos los alumnos, becados o no. Pero la nueva ley educativa llevó a la renovación de libros en los cursos impares el pasado año y en los pares en este. Eso hace que los centros no dispongan de lotes usados para ofrecer a las familias. A esto se suma la subida de precios por el encarecimiento del papel.

Por ese motivo, el Gobierno regional decidió aumentar la partida de las ayudas para este curso para facilitar la renovación de libros sin tener que esperar varios años. Para los centros concertados la convocatoria dispone de 1 millón de euros más, el doble que el pasado año. Para los públicos la dotación inicial fue de 3 millones, la mitad que en los ejercicios precedentes, pero la intención era ampliar posteriormente y pasar de 8 millones. El nuevo equipo de María Guardiola ha hecho efectivo ese compromiso y anunció el pasado viernes que se aportarían 6 millones más.

Pero las ayudas siguen sin resolverse. En 2021 y 2022 la convocatoria para centros públicos se abrió en la primera quincena de junio. Este ejercicio, el ejecutivo en funciones de Fernández Vara lo hizo el 22 de junio. Para los concertados, hace dos años se abrió en junio. El pasado año, debido al cambio en los libros y a una nueva regulación regional, no tuvo lugar hasta el 26 de julio. En 2023 se ha iniciado el 6 de julio.

La comisión de valoración encargada de evaluar las solicitudes de ayudas de las familias se constituyó en 2021 a finales de julio y en 2022 a comienzos de agosto. Sin embargo, este año no ha tenido lugar hasta finales de agosto, apenas unos días después de que se designara a los nuevos responsables de las delegaciones provinciales de Educación. En los dos cursos anteriores a esas alturas ya se había resuelto la ayuda para centros públicos, mientras que para los concertados el pasado año se retrasó hasta el 15 de septiembre. Para el nuevo curso aún no hay fecha para ninguno de los dos.

Después de que la Junta anunciara el viernes el aumento de dotación para los centros públicos, los colegios ya han empezado a conocer de qué cifra dispondrán y han iniciado los trámites para comprar los lotes. Pero las familias aún no lo tienen claro. Aunque puedan saber que son beneficiarias, ya sea por renta o por tener la condición de numerosa, todavía no conocen cuántos ejemplares van a recibir.

En los concertados la situación es la misma. Aunque una familia sepa que va a contar con la ayuda por ser numerosa, no tiene conocimiento de cuántos libros va a disponer. En algunos centros la entrega se adelanta, pero como no tienen lotes porque los ejemplares se han renovado y además este año se espera que la ayuda sea mayor, no se puede cerrar una concesión sin tener la resolución oficial.

Retraso en la compra

Esther Morales, de la Federación Regional Extremeña de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos y alumnas de centros públicos (Freampa), reconoce que las familias están esperando a que se conozcan las ayudas para saber qué libros tienen que comprar. «Esperamos que esta semana se haga efectiva la resolución», apunta.

Como indica, en los últimos años la fecha de concesión también ha tenido lugar a las puertas del inicio del curso, por lo que no se puede cargar todas las culpas en el nuevo equipo de la Consejería de Educación. Pero lo cierto es que muchas familias han decidido esperar a conocer cuántos libros van a recibir para comprar sólo los que necesiten. También las no becadas, ya que pueden optar a los bancos de libros. Y todo apenas a seis días del inicio de las clases.