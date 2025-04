Solo la plataforma logística de Badajoz podrá albergar los grandes trenes

Las terminales logísticas de los parques industriales Expacio de Mérida y Navalmoral de la Mata no estarán preparadas para acoger grandes trenes de mercancías, ya ... que no tendrán capacidad para recibir y descargar convoyes de 750 metros o más, que es el mínimo establecido por la Unión Europea para los principales corredores ferroviarios. Esto supone un punto en contra para el plan de explotación elaborado por la Junta de Extremadura, que está basado en ese tipo de servicios.

Como ha informado HOY, la Consejería de Movilidad ha convocado un concurso para la selección de una empresa privada que acompañará a Extremadura Avante en la creación de una sociedad mixta para la gestión de las terminales ferroviarias de la plataforma logística de Badajoz y de los parques industriales Expacio de Mérida y Navalmoral de la Mata. La concesión está prevista para un plazo de treinta años para compensar las inversiones iniciales y alcanzar los objetivos de explotación.

El estudio económico financiero del concurso recoge que las terminales, aún en obras, empezarán a funcionar este año con uno o dos trenes a la semana. La previsión es llegar a siete en 2030 y a ocho o nueve en 2038, lo que supondría manejar 60.000 contenedores al año.

Esa previsión está realizada sobre trenes de 750 metros de longitud, que sin embargo no podrán operar en los parques Expacio porque, sencillamente, no caben. La documentación del concurso recoge que sólo la terminal ferroviaria de la plataforma de Badajoz podrá acoger convoyes de ese tipo. En Navalmoral de la Mata el máximo será de 650 metros y en Mérida de 550 metros, lo que condiciona las posibilidades de explotación.

El proyecto de la plataforma logística de Badajoz incluyó prácticamente desde su inicio una terminal ferroviaria para el transporte de mercancías. Los parques Expacio se ubicaron junto a líneas de tren y también plantearon esa opción, pero en su diseño inicial no contemplaron esta mejora. Hace diez años se decidió su construcción, lo que se vio condicionado por la superficie disponible.

Con el popular José Antonio Monago al frente de la Junta de Extremadura se llegó a adjudicar la construcción de las terminales en los parques Expacio en 2015, pero el Ejecutivo autonómico del socialista Guillermo Fernández Vara anuló esos proyectos por sus dificultades técnicas. En su lugar, se encomendó la obra al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para facilitar la conexión con la red general y por tanto su futura explotación. Pero la capacidad de las dos terminales se mantuvo sin cambios. El coste de estas obras es de 35 millones de euros.

El resultado es que, una vez concluidas, la terminal pacense tendrá una superficie de 18,5 hectáreas, con un área de acopio de 4.500 metros cuadrados, una capacidad máxima de almacenamiento de 1.200 contenedores, un número máximo de cinco trenes al día de 750 metros y posibilidad de gestionar 70.000 contenedores al año. Así lo recoge el estudio económico que forma parte del concurso para la selección de la empresa que formará la sociedad mixta de gestión. Sin embargo, las instalaciones de Mérida y Navalmoral de la Mata son de 12,5 hectáreas, con una superficie de acopio de 3.000 metros cuadrados y una capacidad de almacenamiento de 800 contenedores. En cuanto a su actividad, no podrán pasar de cuatro trenes al día, de menos de 750 metros, con un máximo de 45.000 contenedores al año en el primer caso y 50.000 en el segundo.

Estrategia logística

Estas características están lejos de las recomendaciones de la Unión Europea, que apuesta por el transporte ferroviario de mercancías. Con ese fin, los reglamentos en vigor plantean que en el año 2030 las líneas de la red básica deben permitir la circulación de trenes de 740 metros de longitud. Dentro de ese objetivo se encuentra la nueva infraestructura de altas prestaciones entre Madrid y Badajoz, con lo que la terminal de Navalmoral de la Mata no cumpliría con esos requisitos, aunque hay una propuesta de modificación para que el transporte de mercancías por tren se realice de forma prioritaria por Ciudad Real, lo que facilitaría el acceso a Madrid por Alcázar de San Juan. Las instalaciones de la plataforma logística de Badajoz, que se ubican entre la capital pacense y la frontera con Portugal, tendrán capacidad para trenes de 750 metros y por tanto servirán para cualquiera de los dos corredores.

En cuanto a Mérida, el parque Expacio enlaza con la línea que conecta Extremadura con Sevilla, que no forma parte de la red básica. Además, aunque tuviera capacidad para trenes de 750 metros, el tendido ferroviario actual no está preparado para esos vehículos. Pero en caso de que se mejore en el futuro la nueva terminal no tendrá esas posibilidades de explotación.

La planificación nacional también se decanta por favorecer los trenes de mercancías de gran longitud y así se exige en las líneas de nueva construcción para permitir el cruce o estacionamiento de convoyes. De hecho, además de cumplir en los corredores de la red básica (principalmente Atlántico y Mediterráneo), Adif trabaja en la construcción de apartaderos de 750 metros en las líneas Algeciras-Bobadilla, Sagunto-Teruel-Zaragoza, Zaragoza-Reus, Huelva-Sevilla y Bilbao-Miranda de Ebro. Y las principales terminales del país, como las de Madrid, Barcelona y Valencia, se adaptan para que sus instalaciones puedan acoger esos trenes.

Por último, la propia Estrategia Logística de Extremadura apuesta por un aumento de la capacidad. El documento extremeño, que fue presentado hace dos años, contempla la adecuación de las líneas ferroviarias extremeñas a los estándares de los corredores prioritarios europeos, lo que pasa por trenes de mercancías de 750 metros. Sin embargo, dos instalaciones de nueva construcción se quedan cortas.