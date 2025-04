La Junta afirma que los trenes de mercancías de 750 metros podrán ocupar vías secundarias en las terminales ferroviarias

La Junta de Extremadura reconoce que las terminales ferroviarias de los parques Expacio de Mérida y Navalmoral de la Mata no contarán con capacidad para ... tratar la carga de trenes de mercancías de 750 metros, pero afirma que podrán ocupar vías secundarias y que, en cualquier caso, la longitud habitual de los convoyes de este tipo en nuestro país es de 350 metros.

La Consejería de Movilidad ha convocado un concurso para seleccionar un socio privado que constituirá junto con Extremadura Avante una empresa mixta para gestionar las terminales de Badajoz, Mérida y Navalmoral de la Mata. La documentación de la licitación incluye un estudio económico sobre la explotación de las instalaciones.

Movilidad recalca que ese documento contempla la longitud de trenes posible de cada terminal: 750 metros en Badajoz, 650 en Navalmoral de la Mata y 550 en Mérida. Y añade que el contrato de gestión de servicio y explotación contempla inicialmente su funcionamiento con las longitudes señaladas.

Sin embargo, la simulación de actividad prevista en los ocho primeros años de funcionamiento de estas instalaciones realiza un cálculo de manejo de contenedores para trenes de 750 metros en todos los casos, a pesar de que no cabrán en ninguno de los dos parques Expacio. Esa longitud es el mínimo que contempla la Unión Europea para los principales corredores ferroviarios, así como el objetivo que recoge tanto la estrategia logística nacional como la extremeña.

En cualquier caso, la Consejería de Movilidad señala que esas limitaciones de capacidad no impiden una configuración de trenes de mayor longitud tanto en Mérida como en Navalmoral, «ya que existe la posibilidad de componer trenes de 750 metros, pues existen los ramales de acceso y salida con una longitud que permitirían ampliar la longitud de operaciones». Pero en esos casos habría dificultades para acceder a las zonas de carga y descarga, como recogen los pliegos técnicos para la construcción de estas instalaciones.

No obstante, la Consejería de Movilidad señala que la longitud estándar nacional de los trenes de mercancías es de unos 350 metros. A eso se une que las líneas en las que se encuentran las terminales de los dos parques Expacio (Madrid-Badajoz y Mérida-Sevilla) no cumplen las condiciones necesarias para trenes de 750 metros. Pero en caso de mejora de la red general para aumentar la capacidad del tráfico de mercancías las nuevas instalaciones extremeñas no tendrían más opción que pasar por una ampliación.