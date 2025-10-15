HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Soraya en el quinto programa del pódcast 'Qué decirte que no sepas' PlayZ vía YouTube

Así es el gran sueño que todavía le queda por cumplir a Soraya en Extremadura

La cantante extremeña demuestra en el podcast 'Qué decirte que no sepas' que siempre tiene presente su tierra

Irene Manzano

Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:53

La cantante natural de Valencia de Alcántara, Soraya Arnelas, ha podido representar a Extremadura recientemente en el concurso-reality 'MasterChef Celebrity 10' y ha demostrado una vez más que siempre lleva consigo el nombre de la región. En uno de los últimos programas del pódcast 'Qué decirte que no sepas' ha desvelado uno de sus mayores deseos que le quedan por hacer como extremeña de corazón.

Aunque tuvo una expulsión algo tensa en el segundo programa de esta edición 'Celebrity', la repesca no ha dejado indiferente a nadie. Casi cuatro semanas son las que ha pasado Soraya fuera de las cocinas, pero oficialmente el nombre de Extremadura volvió a MasterChef. Para celebrarlo, la cantante estuvo como invitada en el quinto programa de 'Qué decirte que no sepas', el pódcast de MasterChef presentado por Juanjo Bona y Masi, que recogieron el relevo de LalaChus en esta nueva temporada.

El gran sueño de Soraya en su tierra

«Yo sueño con tener por fin mi finca en Extremadura», confesaba la cantante como uno de sus mayores objetivos que le quedan por cumplir. Entre divertidas anécdotas que dieron lugar sus declaraciones, Soraya terminó prometiendo que cuando tuviera su« finca con caballos» invitaría a todo el 'cast' del programa a celebrarlo y a 'comer mucho'. Tanto Masi como Juanjo se mostraron muy emocionados por poder degustar la tan aclamada comida extremeña.

