El Gobierno convoca subvenciones para daños en infraestructuras por el incendio de Logrosán y las inundaciones de Badajoz
El importe de las ayudas aprobadas por el Ejecutivo para restauraciones en todo el país asciende a 66 millones de euros
R. H.
Viernes, 12 de septiembre 2025, 13:49
El Gobierno ha convocado subvenciones para reparar las infraestructuras municipales dañadas por catástrofes naturales entre septiembre de 2024 y marzo de 2025, de las que ... se beneficiarán Logrosán y Badajoz.
El BOE ha publicado la resolución de la Secretaría de Estado de Política Territorial por la que se aprueba la mencionada convocatoria de subvenciones, por el que se declara «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio afectado como consecuencia de las inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza acaecidos entre el 16 de septiembre de 2024 y el 24 de marzo de 2025, en las comunidades autónomas de Madrid, Castilla y León, Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, Cataluña, La Rioja, Aragón, Illes Balears y Galicia.
Casi 66 millones en subvenciones
El importe total máximo de las subvenciones convocadas, destinadas a la reparación o restitución de las infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios dañados a su situación preexistente, asciende a 65.993.713,32 euros.
Las solicitudes se admitirán hasta el 6 de octubre de 2025 y se presentarán de forma de forma electrónica, a través de la aplicación informática «AURA - Subvenciones a EELL ante catástrofes naturales«, accesible desde la sede electrónica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, y se dirigirán a la subdelegación o delegación del Gobierno en cada provincia.
Se financiarán los proyectos directamente relacionados con los siniestros detallados en el anexo de la resolución, relativos a las obras de reparación o restitución de infraestructuras, equipamientos o instalaciones y servicios de titularidad municipal y de las mancomunidades y de la red viaria de las diputaciones provinciales, los consejos insulares o, en su caso, de las comunidades autónomas uniprovinciales, de los daños producidos por dichos siniestros.
