La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros.
El Gobierno central concede la Gran Cruz de Carlos III a Fernández Vara a título póstumo

El Consejo de Ministros también ha aprobado la misma condecoración para el expresidente de Aragón, Javier Lambán

R.H.

Martes, 7 de octubre 2025, 14:28

Guillermo Fernández Vara recibirá a título póstumo la Gran Cruz de la Real Orden de Carlos III. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la concesión de este título al expresidente de Extremaduray al de Aragón Javier Lambán, recientemente fallecidos.

Con esta distinción, ha explicado la ministra portavoz, Pilar Alegría, el Gobierno ha querido «rendir un homenaje» a ambos expresidentes «cuya vida y trayectoria se definieron por su profunda vocación de servicio público« y poniendo siempre »en el centro de sus políticas a las personas y sus necesidades«.

«Su legado permanece como ejemplo de dedicación, responsabilidad y compromiso con el bienestar de todos«, ha sostenido la portavoz durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Lambán falleció el pasado 15 de agosto, mientras que Fernández Vara fallecido este pasado domingo, 5 de octubre.

La Real Orden, que tiene carácter civil desde 1847, fue fundada por Carlos III con el fin de reconocer a aquellas personas que hubiesen destacado por sus buenas acciones en beneficio de España y la Corona. La gran cruz es la segunda máxima distinción, por detrás del collar, la máxima distinción que otorga el Estado español y que se reserva en general a los miembros de la Familia Real y jefes de Estado y de Gobierno.

