La gigafactoría de Navalmoral pedirá 300 millones en ayudas al nuevo PERTE de baterías

Envision España tiene previsto solicitar para la gigafactoría de Navalmoral de la Mata 300 millones de euros, el máximo permitido, en el segundo PERTEdel ... Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC), cuya convocatoria se espera para el mes de junio. La Comisión Europea anunció este jueves que ha autorizado los 837 millones de euros que pedía España para financiar la fabricación de baterías dentro de ese segundo PERTE, una noticia que se esperaba con impaciencia y que ha sido recibida por Envision como «un importante paso adelante» para el proyecto.

El consejero delegado de Envision España, José Domínguez, avanzó a HOY que la empresa solicitará el máximo autorizado de 300 millones dentro de este régimen de ayudas, que incluye subvenciones directas y créditos blandos. Su intención es iniciar las obras de la gigafactoría, con una inversión de 1.000 millones en la primera fase, en cuanto el Ministerio de Industria emita la resolución provisional del PERTE, en el que esta vez espera no tener problemas para entrar después de haber quedado fuera del primero. Esa resolución se espera para finales de verano.

Este régimen de ayudas para producir baterías por valor de 837 millones de euros tiene como objetivo apoyar la producción en España de baterías para la cadena industrial de vehículos eléctricos y conectados con el fin de promover la transición hacia una economía con cero emisiones netas, en consonancia con el Plan Industrial del Pacto Verde.

Envision había solicitado a la primera convocatoria del PERTE hasta 580 millones de euros, pero se quedó fuera por no cumplir los requisitos. Ahora opta a un máximo de 300, pero hay que tener en cuenta que tiene también solicitados 115 millones de euros en Incentivos Regionales, y espera conseguir además financiación del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), que gestiona directamente el Ministerio de Industria.

2.200 millones por asignar

Los 837 millones que ahora autoriza Bruselas son la cantidad que se asignará a la fabricación de baterías dentro de la segunda convocatoria del PERTE VEC, que en global ascenderá a unos 2.200 millones de euros y que flexibilizará considerablemente los requisitos para acceder a esta financiación, según ha dejado claro durante los últimos meses el Ministerio de Industria.

Hay que recordar en ese sentido que en primer PERTE VEC se dejaron sin adjudicar más de 2.000 millones de euros, prácticamente el 75% del total, lo cual fue considerado un fracaso por todo el sector nacional de la automoción eléctrica. En esa primera convocatoria, resuelta el 20 de enero de 2023, se aprobaron 10 proyectos tractores que percibirán una ayuda total por importe de casi 800 millones de euros (525,98 en forma de subvención y 267,74 en forma de préstamo).

En este nuevo régimen de ayudas para fabricar baterías en España, que se financiará parcialmente a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), se concederán también en forma de subvenciones y préstamos blandos. Podrán beneficiarse empresas que produzcan baterías, sus componentes esenciales y materias primas conexas, como es el caso del proyecto de gigafactoría de Envision en Navalmoral de la Mata.

El importe máximo de la ayuda por beneficiario será de entre 100 y 300 millones de euros para las inversiones en el ámbito de las baterías, dependiendo de si se realiza en una zona asistida o no. En el caso de Extremadura sí lo es, de manera que Envision podrá optar al tope máximo. Por otra parte, la cuantía de la ayuda no podrá ser superior a 100 millones de euros para las inversiones en componentes esenciales, y no será superior a 25 millones de euros para las inversiones en materias primas.

La Comisión Europea considera que este régimen de ayudas español para promover la fabricación de baterías se ajusta a las condiciones establecidas en el denominado Marco Temporal de Crisis y Transición. En él se dice que, en particular, la ayuda incentivará la producción de equipos pertinentes para la transición hacia una economía con cero emisiones netas y se concederá a más tardar el 31 de diciembre de 2025. Esa es la fecha límite para la concesión definitiva aunque, como se ha dicho, Envision no tiene intención de esperar tanto para su proyecto en Extremadura y comenzará las obras en el momento en el que reciba la concesión provisional.

Según informa la Comisión, este régimense aprueba en virtud del Marco Temporal de Crisis y Transición relativo a las ayudas estatales, adoptado el pasado 9 de marzo para apoyar medidas en sectores clave para acelerar la transición ecológica y reducir la dependencia del combustible.

Transición ecológica

La Comisión concluyó que el régimen español es «necesario, adecuado y proporcionado para acelerar la transición ecológica y facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas, que son importantes para la aplicación del Plan Industrial del Pacto Verde».

Para el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, la autorización de estas ayudas es «una excelente noticia que permitirá seguir avanzando en la elaboración de la orden de bases de la nueva convocatoria, prevista para el comienzo de este verano». «La apuesta de España por la sostenibilidad es clara y firme, y así lo corroboran las instituciones europeas; la electrificación de la industria del automóvil no tiene vuelta atrás y el cambio de paradigma es ya una realidad», añadió.