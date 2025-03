Bruselas aprueba 837 millones en ayudas a las que podrá optar la gigafactoría de Navalmoral

C. Mateos

La Comisión Europea ha anunciado este jueves la aprobación de un régimen de ayudas español por valor de 837 millones de euros para apoyar la ... producción en el país de baterías para la cadena industrial de vehículos eléctricos y conectados con el fin de fomentar la transición hacia una economía con cero emisiones netas, en consonancia con el Plan Industrial del Pacto Verde. Este régimen de ayudas se encuentra integrado en la segunda convocatoria del PERTE del Vehículo Eléctrico y Conectado (VEC) que había anunciado el Gobierno de España, y será por lo tanto al que tendrá que concurrir Envision para la gigafactoría de Navalmoral de la Mata una vez que se abra la convocatoria, lo cual está previsto para el mes de junio.

Envision había solicitado a la primera convocatoria del PERTE hasta 580 millones de euros, pero se quedó fuera por no cumplir los requisitos. Tiene también solicitados 115 millones de euros en Incentivos Regionales, y espera conseguir además financiación del Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva (FAIIP), que gestiona directamente el Ministerio de Industria.

Las ayudas españolas

España notificó a la Comisión, dentro del Marco Temporal de Crisis y Transición, un régimen de ayuda por un importe de 837 millones de euros para apoyar la producción de baterías para la cadena industrial de vehículos eléctricos y conectados. Esa será por lo tanto la cantidad que se asignará a la fabricación de baterías dentro de la segunda convocatoria del PERTE VEC, que en global ascenderá a unos 2.200 millones de euros y que flexibilizará considerablemente los requisitos. Hay que recordar en ese sentido que en primer PERTE se dejaron sin adjudicar más de 2.000 millones de euros, prácticamente el 75% del total.

Con arreglo a este nuevo régimen de ayudas para fabricar baterías en España, que se financiará parcialmente a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), se concederá ayuda en forma de subvenciones y préstamos directos. Podrán beneficiarse empresas que produzcan baterías, sus componentes esenciales y materias primas conexas, como es el caso del proyecto de gigafactoría de Envision en Navalmoral de la Mata.

El importe máximo de la ayuda por beneficiario será de entre 100 y 300 millones de euros para las inversiones en el ámbito de las baterías, dependiendo de si se realiza en una zona asistida o no. Por otra parte, no podrá ser superior a 100 millones de euros para las inversiones en componentes esenciales, y no será superior a 25 millones de euros para las inversiones en materias primas.

La Comisión considera que este régimen español se ajusta a las condiciones establecidas en el Marco Temporal de Crisis y Transición. En particular, la ayuda incentivará la producción de equipos pertinentes para la transición hacia una economía con cero emisiones netas y se concederá a más tardar el 31 de diciembre de 2025.

Según informa la Comisión, este régimen fue aprobado en virtud del Marco Temporal de Crisis y Transición relativo a las ayudas estatales, adoptado el pasado 9 de marzo para apoyar medidas en sectores clave para acelerar la transición ecológica y reducir la dependencia del combustible. El nuevo Marco modifica y prorroga en parte el Marco Temporal de Crisis, adoptado el 23 de marzo de 2022 para permitir a los Estados miembros apoyar la economía en el contexto de la actual crisis geopolítica, ya modificado anteriormente el 20 de julio de 2022 y el 28 de octubre de 2022.

La Comisión concluyó que el régimen español es «necesario, adecuado y proporcionado para acelerar la transición ecológica y facilitar el desarrollo de determinadas actividades económicas, que son importantes para la aplicación del Plan Industrial del Pacto Verde, de acuerdo a las condiciones establecidas en el Marco Temporal de Crisis y Transición».

Sobre esta base, la Comisión ha aprobado estas ayudas con arreglo a las normas correspondientes de la UE.