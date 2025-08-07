El gasto en fármacos en los hospitales extremeños crece más de un millón de euros al mes

El gasto en fármacos hospitalarios no deja de crecer en Extremadura. En el último año lo ha hecho a un ritmo de más de ... un millón de euros cada mes hasta situarse en 226.941.135 euros en el último año, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

Esa cuantía es la que se ha destinado a la compra de fármacos de consumo hospitalario desde abril de 2024 hasta el pasado abril, último dato disponible, y supone un incremento de un 28,4% desde abril de 2020, cuando el gasto farmacéutico en los hospitales de la región ascendió a 176.742.773 euros.

El incremento es constante cada año, pero en los dos últimos se ha disparado de manera notable. Si ese aumento anual se venía situando entre el 2 y el 4% anual, de abril de 2023 al mismo mes de 2024 creció un 8,89% y superó por primera vez los 200 millones de euros. De hecho, pasó de 194.000.127 euros a 211.253.592, lo que supuso que cada mes el gasto en fármacos hospitalarios creciera más de 1,4 millones de euros.

La situación se ha mantenido en el último año. De abril de 2024 a abril de 2025 el gasto se ha incrementado en un 7,43% hasta llegar a los 226.941.135 euros, siempre según las cifras hechas públicas por el Ministerio de Sanidad, con una subida mensual en los últimos 12 meses de más de 1,3 millones de euros.

Una subida que no es directamente proporcional al aumento registrado en el número de envases adquiridos, esto es medicamentos, que ha crecido un 5,31% en el último año, pasando de 1.972.182 unidades a 2.076.970.

Tratamientos caros y crónicos

En cualquier caso, el gasto destinado a los fármacos de consumo hospitalario está aún por debajo del que suponen las recetas médicas, lo que se dedica a los medicamentos que se dispensan en las boticas de la región. Este gasto ha alcanzado en el último año los 416.797.319 euros, pero la subida con respecto al año anterior ha sido de un 3,09%, inferior a la experimentada por el gasto farmacéutico hospitalario desde abril de 2024 hasta abril de 2025. De hecho, en los últimos cinco años, el gasto en recetas médicas ha crecido un 20,26% frente al 28,4% en que lo ha hecho el destinado a la compra de fármacos para consumir en los hospitales extremeños.

«Es consecuencia de una mejora en la salud», aclara Cecilio Venegas, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz. «Estamos cronificando las enfermedades con tratamientos para enfrentar patologías que antes suponían la muerte y ahora se puede vivir con ellas», concreta.

Es el caso, entre otros, del tratamiento contra el VIH, «antes una persona se moría por sida y hoy no», y contra el cáncer, «que también hoy es posible en muchos casos cronificarlo. Y en uno y otro caso estamos hablando de tratamientos que son muy caros, lo que supone un aumento constante del gasto destinado a la adquisición de fármacos que se consumen en los hospitales».

Por eso, explica Cecilio Venegas, «este aumento no es un dato negativo, porque va en proporción a la detección precoz de las patologías, al hecho de que cada vez la sociedad está más envejecida porque vivimos más, lo hacemos con más enfermedades a medida que envejecemos, pero con tratamientos para cronificarlas y continuar viviendo; hablamos por eso también de muchos años de tratamiento y esto tiene un coste». Sin olvidar el aumento en el precio de los medicamentos, especialmente en el caso de los fármacos innovadores y de alta tecnología.

El gasto también ha crecido en las recetas que se adquieren en las farmacias y botiquines. «Pero en este caso, estamos hablando de medicamentos para hacer frente a procesos que, aunque crónicos también, son más banales y por tanto los tratamientos son más baratos».

El Tribunal de Cuentas

No obstante, más allá de los tratamientos crónicos y los nuevos medicamentos y su precio, cabe recordar que el Tribunal de Cuentas ha aprobado un informe de fiscalización de los gastos farmacéuticos hospitalarios en los principales hospitales públicos de Extremadura (el Hospital Universitario de Badajoz), Cantabria, Murcia y La Rioja en el que ha constatado deficiencias en la contratación y gestión del gasto farmacéutico hospitalario en las cuatro comunidades autónomas, con diferencias de hasta un 97 % en el precio pagado por el mismo medicamento entre los hospitales analizados.

La fiscalización abarca el ejercicio 2022 y se ha centrado en analizar si los gastos derivados de la adquisición de medicamentos se han realizado conforme a la normativa de contratación pública y si la gestión de las prestaciones farmacéuticas fue adecuada.

El informe señala deficiencias en la gestión y control del gasto farmacéutico hospitalario. Además de las diferencias de hasta un 97% en el precio pagado por el mismo medicamento en los hospitales analizados, se ha detectado la falta de protocolos normalizados de prescripción y dispensación y carencias en los sistemas informáticos de gestión. Disfunciones que, según el Tribunal de Cuentas, suponen una ineficiente gestión de los recursos públicos y afectan a la sostenibilidad del sistema sanitario.