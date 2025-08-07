HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del almacén de medicamentos en la farmacia del Hospital de Mérida. HOY

El gasto en fármacos en los hospitales extremeños crece más de un millón de euros al mes

En los últimos cinco años este gasto se ha incrementado un 28,4% hasta superar los 226 millones de euros en la región

Ana B. Hernández

Jueves, 7 de agosto 2025, 07:20

El gasto en fármacos hospitalarios no deja de crecer en Extremadura. En el último año lo ha hecho a un ritmo de más de ... un millón de euros cada mes hasta situarse en 226.941.135 euros en el último año, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el extremeño Manuel López Pecero, creador de un imperio de aluminio y persianas
  2. 2 Muere una mujer de 59 años tras ser atropellada en Madrid mientras sacaba cosas de su maletero
  3. 3 El juez envía a prisión al detenido en Don Benito acusado de asesinar a la madre de sus cuatro hijos
  4. 4 Muere un niño de tres años tras caer a una piscina en Córdoba
  5. 5 El Infoex da por estabilizado el incendio en Guijo de Galisteo que obligó a cortar una carretera y movilizó 13 medios aéreos
  6. 6

    La Junta crea tres bolsas de trabajo en sectores que no encuentran empleados
  7. 7 La popular fiesta de un pueblo de Badajoz, nominada a Mejor Patrimonio Cultural por National Geographic
  8. 8

    La Junta lleva a la Asamblea la creación de la primera universidad privada de Extremadura
  9. 9 Cuatro furtivos se desplazan desde Jaén para cazar ciervos en Extremadura
  10. 10 Herida una joven de 23 años al impactar su patinete con un coche en una rotonda de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El gasto en fármacos en los hospitales extremeños crece más de un millón de euros al mes

El gasto en fármacos en los hospitales extremeños crece más de un millón de euros al mes