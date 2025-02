«Qué ganas tenía de poder trabajar sin mascarilla en el Centro de Salud»

Lo primero que hizo ayer la celadora del Centro de Salud de San Roque, Marina Vasco, fue retirar el cartel que había colocado a la entrada del ambulatorio donde durante tres años se ha anunciado el uso obligatorio de la mascarilla. «Qué ganas tenía de ... quitarlo y de poder trabajar sin mascarilla y con la boca al descubierto», afirmó satisfecha la celadora, que a última hora de la mañana aún continuaba retirando estos recordatorios.

Y es que ayer fue el primer día que los profesionales de la salud no estuvieron obligados a llevar la mascarilla en sus respectivos puestos de trabajo. Una medida que llega después de que el Consejo de Ministros aprobase el 4 de julio su retirada en estos lugares de trabajo, los únicos en los que su uso aún era obligatorio desde la pandemia.

«Tenía muchas ganas de venir al médico sin la mascarilla, me quitaba la respiración. Ha sido una sorpresa cuando me he enterado aquí que me la podía quitar. Hace mucho que no soy partidaria de llevarla», relataba aliviada María Isabel Montesinos, que había acudido al Centro de Salud por una cita médica.

María Isabel no fue la única que ayer desconocía esta novedad. Julia Rodríguez estaba en la sala de espera de la primera planta con la mascarilla puesta, fue allí cuando descubrió que no tenía por qué llevarla, pero prefirió dejársela puesta. Como Carmen Bohorquez, que no se la quitó por responsabilidad. «Creo que en los centros de salud no se debería retirar porque aquí venimos enfermos y podemos contraer cualquier virus».

Para esta paciente no supone ningún esfuerzo estar con el cubrebocas en su visita al médico. «Entiendo que los profesionales se la quiten porque pasan muchas horas aquí, pero el rato que yo esté no me supone nada y así los protejo a ellos y al resto de pacientes», afirmó.

En la sala de espera del Centro de Salud de San Roque se podían ver pacientes con mascarilla y sin ella. C.MORENO

«Limitaba mucho, entiendo que en una zona con enfermos infecciosos se use la mascarilla, pero no en un Centro de Salud»

Pese a que muchos apelan el uso de las mascarillas en estos espacios como un gesto de responsabilidad dentro de estos espacios, la mayoría de trabajadores y pacientes no la utilizaron.

«Ha sido una mañana de lo más tranquila, el personal sanitario en su mayoría hoy ha trabajado sin ella porque es más cómodo», comentó la coodinadora del centro, Guadalupe Palacios. Ella apela al sentido común para hacer uso de ella siempre que se acuda al centro de salud con síntomas relacionados con la covid.

«Limitaba mucho»

Muchos consideran que esta medida se debería haber tomado mucho antes. «Limitataba mucho la mascarilla, entiendo que en una zona hospitalaria donde haya enfermos infecciosos e inmunodeprimidos se tengan que tomar estas y otras medidas, pero aquí o en una farmacia no le veo sentido si tenemos en cuenta que la pandemia ya pasó», destacó José María González.

Esta misma sensación tenían los farmacéuticos como Carmen García, que ayer por primera vez después de tres años atendió a sus clientes sin mascarilla. «Ya era una tontería llevarla puesta, la gente viene del supermercado, y del banco y no la usan allí. Llevamos meses atendiendo al 80% de los clientes desde la puerta porque se les olvidaba traerla», comentó la farmacéutica.

Pese a ello, Carmen reconoce que es bueno mantener algunas medidas de prevención, ya que al hablar se transmiten virus por la saliva, por eso no retirará las mamparas de protección instaladas en su mostrador.

En las farmacias también atendieron ayer sin mascarillas. C.MORENO

Antes de retirarlas de las farmacias y espacios sanitarios, las mascarillas fueron eliminadas en el transporte público, lo que redujo un 95% sus ventas, cuenta García. «El descenso ha sido progresivo, se notó mas con la retirada de los autobuses».

Desde entonces venden alguna quirúrgica a diario y en menor cantidad las FP2. «Quienes las utilizan ahora son sobre todo familiares de pacientes que se van a realizar alguna intervención o los que se van a operar», asegura.