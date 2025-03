Buscaba un territorio hostil, con pobreza, latifundios, caciquismo y hambre, para ambientar su novela. Esta fue la explicación de César Pérez Gellida cuando, tras ganar el premio Nadal ... , le preguntaron por qué su historia estaba enclavada en 1917 entre Zafra y Almendralejo. Su valoración escoció a parte de los extremeños, cansados de simbolizar las dificultades de esa época en España. Este miércoles este escritor explicará en persona su decisión porque presenta su novela 'Bajo la tierra seca' a las 19.30 horas en el edificio de Cajalmendralejo en el Paseo de San Francisco de Badajoz. El presentador será Jacinto Marabel.

Ante las críticas, este escritor nacido en Valladolid (1974) defiende que las malas condiciones que se dieron en Extremadura también las sufrían en otras zonas de España. Hizo un viaje por distintas comunidades del país, pero Tierra de Barros le conquistó.

En cuanto a la novela, es un 'thriller' negro lleno de intriga y asesinatos. De hecho el personaje principal se basa en una de las asesinas en serie más famosas de la historia, Belle Gunness, pero Pérez Gellida ha traído sus fechorías de Estados Unidos a Zafra.

–Cuando comenzó a escribir, ¿pensó que se premiaría de esta forma una novela negra?

–Cuando empecé a escribir, la novela negra era todavía era un género un poco denostado, no se consideraba literatura con mayúscula. Pero poco tiempo después comenzaron a surgir escritores que estaban muy presentes en el top de ventas, copando todos los espacios, y de un tiempo a esta parte hay un 'boom' de la novela negra. Yo creo que el Nadal es un poco una consecuencia de lo que demandan los lectores ahora mismo. Ahora es el género más demandado.

–¿Qué ocurre en España para que nos gusten tanto los crímenes?

–(Se ríe). Bueno, nos atrae la maldad del ser humano. Somos muy capaces de entender los actos bondadosos, pero nos cuesta comprender las conductas que rompen con la ética, con la moral. Siempre que sea en la ficción, es mucho más fácil que en la realidad. Solo hay que coger cualquier periódico cada día o ver un telediario para saber lo que somos capaces de hacer.

–Cuando ganó el Premio Nadal dijo que había localizado la historia en 1917 en Extremadura porque era tiempo difíciles con pobreza, con latifundios, con caciquismo, con hambre. Sabe usted que no ha gustado que pongan otra vez a Extremadura como símbolo de todo ello ¿Es consciente de que ha molestado?

–Sí, lo que pasa es que el ámbito rural en España a principios del siglo XX era completamente igual en Extremadura, en las dos Castillas o en Andalucía.

–Pero parece que a Extremadura le toca más que hagan estas novelas

–(Se ríe). Es como si nosotros, los vallisoletanos, nos hubiésemos enfadado porque Miguel Delibes hubiera escrito Los santos inocentes ¿No? No puede ser tan malo. Estas reflejando una situación que existió y que fue muy hostil para las personas que vivieron esa época tan complicada en el ámbito rural.

–¿Y por qué Extremadura?

–Me decanté porque, al pasar por esa comarca que es Tierra de Barros, entre Zafra y Almendralejo, me parecía que era el lugar ideal y ya no seguí bajando. Yo no tenía decidido de antemano dónde iba a encuadrar esa historia hasta que conocí el lugar y me encantó y ahí me quedé.

–Tenía la novela en la cabeza y ¿Buscaba un escenario para ella?

–Sí, buscaba una localización y me quedé con ese lugar. No tenía claro dónde y me preparé un viaje. Empecé por Castilla-La Mancha, recorrí varios lugares, pero cuando llegué a Zafra me pareció que era un lugar idóneo.

La asesina en serie real

–¿Por qué viajar un siglo atrás?

–Tiene mucho que ver con que el motor de ignición narrativo de esta novela sea una persona real, que es Belle Gunness. Es una inmigrante noruega que llegó a Estados Unidos a principios del siglo XX, a una zona rural con grandes explotaciones agrícolas como es el norte del estado de Indiana. Yo quería reproducir esa época, traer el personaje, españolizarlo, hacerlo mío, pero quería traerla de ese entorno que se encontró en Estados Unidos, pero en España. La época más idónea era principios del siglo XX, una época prepandémica justo antes de que estalle la gripe española en el 18 y básicamente por reproducir esas mismas condiciones hostiles.

–Y surge el personaje de la Viuda.

–Antonia Montehermoso, claro, está basada en ese personaje. Hay algunas cosas que han permanecido igual y otras que las he modificado.

–Las críticas dicen que su novela tiene aire tarantinesco, vamos, que incluye violencia ¿Esto atrae a los lectores?

–Habrá algunos que sí y a otros que no. Esto es un thriller negro. Tiene una parte de investigación criminal y lógicamente tiene que haber algún muertito que otro. Al estar basado en la historia de una mujer que se convirtió en una de las mayores asesinas en serie de la historia tiene sangre, barro, los componentes que caracterizan a la novela negra.