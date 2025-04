Gallardo sobre la crisis PP-Vox: «Extremadura se ha instalado en la inestabilidad»

El PSOE extremeño sigue con atención la crisis entre el Partido Popular y Vox, socios de gobierno en la Junta de Extremadura, a cuenta de ... la política migratoria.

El secretario general de los socialistas, Miguel Ángel Gallardo, ha reiterado que «Extremadura se ha instalado en la inestabilidad» por las continuas amenazas del partido de Abascal con romper con los populares en aquellas comunidades autónomas donde ambos partidos gobiernan en coalición, como es el caso de Extremadura.

«La región ha pasado de tener gobiernos estables a tener permanentes circos en los que un día hablamos de tener proyectos conjuntos y otros días hablamos de rupturas de gobierno», ha declarado Gallardo a preguntas de los medios en Cáceres.

El socialista ha criticado a los dos partidos y les responsabiliza de los problemas que pueda acarrear una ruptura. «A mí me importa poco el Partido Popular y Vox, lo que me preocupa realmente es Extremadura. Tanto nos preocupa que para que no tuvieran que depender de Vox les ofrecimos en la Mesa (de la Asamblea) un acuerdo que rechazaron», ha zanjado.

Teledirigidos

«Ellos serán los responsables de la inestabilidad si realmente rompen el Gobierno y crean un problema para Extremadura», ha reiterado.

«En los 41 años de autonomía en Extremadura estamos en el peor momento. Se constata que la región está teledirigida desde Madrid. Cuando no es Feijóo es Abascal, cuando no es Abascal es Feijóo. Al final, aquellos señoritos feudales de los que hablaba la señora Guardiola hace un año y a los que reprochaba que venían y decidían el destino de Extremadura han llegado y desde Madrid, hoy mismo, dirigen la región», ha censurado el socialista.

Para Gallardo, el ejemplo más claro lo tenemos hoy jueves, «habrá que esperar a ver qué decide anunciar esta tarde el señor Abascal desde Madrid, en un nuevo ejemplo de cómo se está teledirigiendo Extremadura desde Madrid. Y cuando eso pasa, ya sabemos lo que importa el futuro de los extremeños y las extremeñas: nada», ha dicho.

Para el líder de los socialistas extremeños, la inestabilidad que generan PP y Vox en la región, «es la peor noticia que deja este teatrillo». Ha lamentado que nadie del gobierno regional esté hablando de nuevos proyectos para esta tierra, de creación de empleo, riqueza, desarrollo o futuro. Aquí de lo que solo se habla es de pactos de la vergüenza, de apoyos, de sillones y de aferrarse al cargo, según ha sentenciado Miguel Ángel Gallardo.

Moción de censura

Al ser cuestionado por los periodistas si cabría la posibilidad de presentar una moción de censura en caso de ruptura, Gallardo ha sido claro. «Para gobernar con quién. La mayoría la sigue dando Vox y yo con Vox no quiero gobernar. No me une a ellos absolutamente nada, yo no podría estar nunca en un gobierno con un partido que no defiende los elementos más fundamentales de nuestra Constitución», ha finalizado.

Irene de Miguel: «No se merecen estar en ningún gobierno»

Por su parte, la secretaria general de Podemos Extremadura, Irene de Miguel, ha lamentado que «la acogida de 30 menores, que recordemos que están solos, sea una cuestión de ruptura para el partido Vox». Para De Miguel, con este hecho «muestran deshumanización y poca empatía con las personas más vulnerables».

Sobre la ruptura de Gobierno en la región, la portavoz de la agrupación morada ha asegurado este jueves que «tendría que ser la señora Guardiola la que rompiera con unos socios con tan poca empatía, con tan poca humanidad, que se niegan a recibir a 30 niños que lo que están es solos en nuestro país y que necesitan de la tutela y el acompañamiento de una administración pública». Irene de Miguel ha añadido al respecto que «cada vez que escuchamos al señor Abascal hablar de violaciones, de hachazos, de robos, realmente está criminalizando a las personas más vulnerables, que son los menores de la ruta canaria, los menores migrantes. Hemos acogido a miles de personas que han venido huyendo de la guerra de Ucrania», ha dicho.

«No se merecen estar en ningún gobierno, no se merecen estar en ninguna institución. Por la falta de humanidad y por el poco rigor y la poca seriedad que muestran», ha sentenciado.