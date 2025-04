Vox tensa la cuerda y decide hoy si rompe el gobierno extremeño

Las comunidades con gobiernos de coalición de PP y Vox, como es el caso de Extremadura, han aceptado el reparto de menores migrantes no acompañados ( ... menas), ignorando así la petición del partido de Abascal, que tensa más la cuerda y reúne de urgencia este jueves a su Comité Ejecutivo Nacional «para acordar los próximos pasos».

Vox acusa al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de «romper los pactos de gobierno regionales al haber obligado a los presidentes autonómicos a votar sí al reparto de 400 menas en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia», que se celebró ayer en Tenerife.

En este encuentro, Extremadura aceptó la llegada a la red autonómica de acogida de 30 menores. «La región reafirma su disposición a ser solidaria y atender a los menores migrantes. Nuestro compromiso responde a una necesidad vigente y vital y aceptamos la recepción de 30 en este 2024», declaró ayer la consejera de Salud, Sara García Espada, al término de la sectorial.

Sin embargo, esta aceptación se lleva a cabo con la oposición del socio minoritario de gobierno en el ejecutivo extremeño y, por eso, pone en riesgo la continuidad del mismo un año después de su conformación. El líder de Vox en la región, Ángel Pelayo Gordillo, respalda el rechazo de su partido a las nuevas acogidas que María Guardiola ha decidido en consonancia con el resto de comunidades del PP.

Para Vox, «los consejeros del PP han votado sí porque Feijóo se lo ha ordenado, dentro de su debilidad y afán por arrodillarse ante Sánchez, pese a que hasta ayer los presidentes autonómicos se habían comprometido con VOX a rechazar el reparto». Por tanto, continúa el comunicado remitido por la formación después de constatar que los menores llegarán a las comunidades en las que cogobiernan, «Feijóo es el que ha roto los gobiernos de coalición».

Según la formación de Abascal, «los presidentes autonómicos del PP han cumplido las órdenes de Feijóo de forma unilateral, sin tener en cuenta a su socio de gobierno, e incluso faltando a su propia voluntad manifiesta y comprometida en las conversaciones internas mantenidas durante las últimas semanas». Lamenta que el presidente nacional de los populares «haya utilizado a los presidentes regionales y sus gobiernos rompiendo de forma arbitraria e interesada una relación de lealtad y colaboración que ha llevado a importantes logros para los ciudadanos».

Ante esta situación, el partido reúne de urgencia este jueves a su comité nacional para decidir qué hacer, si finalmente ejecuta o no la amenaza que ha reiterado en los últimos días y rompe los gobiernos de coalición.

38 menores sin financiación

No obstante, al menos de manera pública, el PP de Extremadura siempre ha mantenido que la región participaría en el reparto y que acogería más menores migrantes no acompañados, como así ha sido. La consejera de Salud confirmó anoche la aceptación de los 30 propuestos por el Gobierno, pero expresó su «rechazo frontal» a que ese reparto, hasta ahora voluntario, pase a ser obligatorio como quieren el Gobierno central y el canario, reformando la Ley de Extranjería.

«Tenemos menores de 6 años y exigimos al Gobierno financiación para todo el tiempo que pasan en nuestro sistema de protección» Sara García Espada Consejera de Salud

Además, Sara García Espada ha exigido al ejecutivo de Sánchez «una política migratoria efectiva y el uso de los mecanismos europeos disponibles para el control de fronteras, como ya han realizado otros países de la UE». También una financiación suficiente para atender a los menores hasta la mayoría de edad. «A día de hoy es para el primer año que estos menores están en nuestro sistema de protección, pero no cumplen la mayoría de edad cuando pasa un año; tenemos menores de 6 años y exigimos al Gobierno financiación para todo el tiempo que pasan los menores en nuestro sistema de protección y para todos los menores que nos traslada como adultos y para los que no existe reconocimiento ni financiación del Estado a día de hoy«.

La consejera de Salud asegura que Extremadura tiene acogidos en la actualidad a 38 menores migrantes no acompañados, de los 74 totales que hay en al red autonómica, que «el Ministerio no financia, no contempla ni da respuesta ante ellos».